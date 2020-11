Anna Hakobyan et sa brigade féminine « Erato » reste en Artsakh sur les positions de défense

Anna Hakobyan l’épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à la tête de sa brigade de femmes « Erato » du nom d’une reine arménienne contemporaine de Jésus-Christ continue de défendre les positions arméniennes en Artsakh. « On m’a dit qu’on me cherchait à Erévan et qu’ils désiraient savoir où j’étais. Je voudrais dire que je n’ai été nulle part, avec notre brigade nous tentons de maintenir nos positions (…) nous sommes là à surveiller le col où l’ennemi peut venir » a affirmé Anna Hakobyan qui désire donner ainsi l’exemple de l’engagement de la femme arménienne pour la défense de la patrie.

Krikor Amirzayan