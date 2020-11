LETTRE OUVERTE AUX SPÉCIALISTES DES GÉNOCIDES ET AUX PARLEMENTAIRES

Mesdames et Messieurs et Chers compatriotes députés et sénateurs,

​Lorsqu’on a évoqué un retour de l’Empire ottoman, suite à une politique expansionniste de la Turquie, en Syrie, en Irak, en Libye, à Chypre, en Grèce, en Méditerranée, lorsqu’Erdogan a transformé la basilique Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée, une pensée nous a traversé l’esprit. Nous nous sommes dit : « Si la Turquie redevient ottomane, que devient alors le peuple arménien ? Ses membres redeviendraient-ils, à un titre ou à un autre, des « sujets ottomans » ? Et que signifie « redevenir un sujet ottoman » ? À un moment, nous avons pensé au génocide. Nous nous sommes dit que les historiens pourraient nous éclairer à ce sujet… Et nous avons chassé toutes ces pensées de notre esprit : elles nous ont paru excessives.

​

​Cette lettre est adressée aux spécialistes des génocides – historiens, politologues, psychanalystes, aux poètes même etc. – aux connaisseurs de la question pour les prier de mettre publiquement leurs savoirs en regard de ce qui se passe actuellement en Artsakh, en Arménie, et pour les Arméniens du monde. Y a-t-il, oui ou non des indices qui pourraient faire penser à des pulsions génocidaires chez les protagonistes (Azéris, Turcs, terroristes djihadistes) ? En quoi, pouvons-nous constater, dans les faits, ici et maintenant, que ce qui se passe en Artsakh et en Arménie est bien la preuve qu’un génocide non reconnu comporte des éléments pour qu’il se reproduise ? Les questions sont multiples. N’attendez pas l’après. Donnez vos réflexions, vos intuitions, vos hypothèses, vos références, en de courtes interventions, là, maintenant. Pour que nous les partagions. Pour que l’on puisse agir. Vite. N’attendez pas d’écrire un livre pour plus tard. Allongez-vous sur le divan du psychanalyste et parlez. Nous avons besoin de votre savoir, maintenant. Nous ? Pas seulement les Arméniens du monde mais l’être humain aujourd’hui.

​Nous venons d’appeler des amis en Arménie. Ils souffrent d’une manière inimaginable, comme s’ils se trouvaient dans un grand camp de concentration à chercher parfois des boucs émissaires qui ne sont pas les vrais coupables. Ils cherchent obstinément à comprendre. Boris Cyrulnik pourrait leur parler de « résilience »…

​Cette lettre est aussi adressée aux Parlementaires parce que dans toute la société française c’est au Parlement que l’on a trouvé le plus fort taux de personnes sensibles à ce qui se passe actuellement dans le monde arménien, dans les faits et potentiellement. Aucune grande figure du monde intellectuel n’a vraiment pris son bâton de pèlerin. Aucun Jaurès à l’horizon. Les médias ont été en dessous de tout. Les Parlementaires sont des élus, cela veut dire qu’ils sont plus qu’eux-mêmes. Cela leur donne davantage de responsabilités et un vaste espace pour échanger avec autrui. Et ils sont les élus de la France, de la France que l’on aime, en ses valeurs universelles, en son intelligence, en sa culture. La France qui est plus qu’elle-même. Ils sont les élus d’un pays qui est plus que lui-même. C’est pour cela que la France nous entend.

​Dès le début du conflit, le Président Macron a qualifié l’agresseur et a fait le constat qu’une « ligne rouge » avait été franchie par la Turquie.

• Il faut reconnaître l’indépendance de la République d’Artsakh, en ses frontières viables

• La France, amie de l’Arménie, et membre du Groupe de Minsk doit être partenaire à part entière dans les négociations de paix

• Il ne faut pas accepter que la Turquie, pourtant membre de l’OTAN, qui ne reconnnaît pas le génocide des Arméniens, qui utilise des mercenaires terroristes djihadistes pour attaquer l’Artsakh prenne part en quoi que ce soit, à la résolution du conflit

• Il faut déployer une force d’interposition, à laquelle les forces françaises et onusiennes participeront pour protéger les populations civiles et faire vraiment cesser la guerre et toute menace

• L’intégrité des territoires de l’Arménie et de l’Artsakh ne saurait être atteinte par quelque route que ce soit reliant deux pays – la Turquie et l’Azerbaïdjan - qui ont utilisé des forces terroristes djihadistes à l’assaut de l’Artsakh

• Depuis deux ans et demi, les Républiques d’Arménie et d’Artsakh étaient devenues deux très belles démocraties – une réalité insupportable pour les dictatures que sont la Turquie et l’Azerbaïdjan, et une raison supplémentaire pour en faire leur cible. Il faut aider l’Arménie et l’Artsakh à reprendre ce chemin et à éradiquer les complots de sombres oligarques toujours à l’affût

• Il est temps de lutter plus encore et pied à pied contre la destructivité du terrorisme international

• Il faut œuvrer plus que jamais pour la reconnaissance mondiale du génocide des Arméniens et pour la pénalisation de son déni

• Il faut soutenir l’Arménie et l’Artsakh en ce combat qui est – il faut enfin l’entendre - celui de la Civilisation contre la Barbarie

​Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs et Chers compatriotes députés et sénateurs, à l’expression de notre considération distinguée.

Pour « Coopération Arménie », Liliane Daronian

Pour « Diaspoarts », Vatché Demirdjian