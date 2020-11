Déclaration du bureau mondial de la FRAD

Le traité signé par le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan le 10 novembre 2020 pour mettre fin à la guerre n’est rien d’autre qu’un document humiliant, qui n’est pas seulement un crime portant atteinte aux intérêts et aux désirs de la patrie et de tous les Arméniens, mais met également en danger le peuple arménien en piétinant le droit absolu des générations futures de vivre dans un pays indépendant, stable et sûr afin de bâtir un avenir digne.

Ce document condamnable et inacceptable déclarant la capitulation de l’Arménie et de l’Artsakh a provoqué la révolte et la colère du peuple arménien, dont la demande légitime est la démission de Nikol Pashinyan afin de sauver la situation.

Dans ce contexte de soulèvement populaire, dans le but de conserver le pouvoir, de se dédouaner de toute responsabilité et de faire taire le soulèvement populaire par la force , le régime au pouvoir a procédé à des arrestations des dirigeants des partis politiques d’opposition et d’autres personnalités publiques.

Condamnant fermement les arrestations illégales, nous soutenons qu’il est impossible de freiner la vague de protestation et de colère populaires et légitimes par de tels agissements. Dans le même temps, nous estimons que la démission du Premier Ministre Pashinyan est vitale pour éviter la mise en œuvre des mesures envisagées par la déclaration tripartite et relancera les négociations sur les prochaines étapes du règlement du conflit du Haut-Karabagh.

En démissionnant, le Premier ministre témoignerait du fait qu’il fait passer son ambition politique personnelle au second plan face à l’intérêt national-étatique. Si le Premier ministre a vraiment signé la déclaration tripartite afin de sauver les vestiges de la patrie, dans la même logique, il démissionnera de son poste, donnant l’occasion d’unir tout le potentiel politique national et de sortir de cette crise.

Nous avertissons le Premier ministre de ne pas déstabiliser le pays par sa violence, ses persécutions et ses provocations. Nous appelons notre peuple à être vigilant et à ne pas céder aux provocations.

A minima , le Premier ministre lui-même connaît très bien le dévouement inébranlable de la FRA Dachnaktsoutioun envers la patrie lorsque dès les premiers instants, nous lui avons fait part de la mise à disposition de nos rangs pour prêter main forte à l’armée. La mise à disposition de nos forces vives dont nous avons informé le premier ministre à différentes occasions pendant toute la guerre.

Enfin, nous appelons nos jeunes du monde entier à ne pas se décourager, à ne pas être déçus et à ne pas désespérer. Notre engagement en faveur de la protection de nos intérêts nationaux est entier et, grâce à une lutte continue, bien que parfois sans succès, nous parviendrons au final à atteindre nos objectifs nationaux.

Bureau mondial de la FRA Dachnaktsoutioun 12 novembre 2020