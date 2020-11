Macron prévoit l’envoi d’aide humanitaire à l’Arménie

Paris, 12 nov 2020 avec AFP- Emmanuel Macron, qui s’est déclaré « au côté de l’Arménie » après le cessez-le-feu au Haut Karabakh, a reçu jeudi soir à l’Elysée des représentants de la communauté arménienne de France, dont le fils de Charles Aznavour, auxquels il a promis l’envoi d’aide humanitaire à Erevan.

Dans la soirée, il s’est ensuite entretenu avec le Premier ministre

arménien Nikol Pachinian et l’a informé de l’effort humanitaire de la France.

Il lui a aussi redit "sa disponibilité pour bâtir une solution politique

équitable, durable et acceptable pour toutes les parties au Haut Karabakh.

La France compte envoyer dans les prochains jours un avion-cargo d’aide

humanitaire à l’Arménie, a précisé l’Elysée. Le président a aussi évoqué la

poursuite d’une coopération hospitalière avec l’Arménie.

Parmi les participants à la rencontre de jeudi soir figuraient des ONG qui

soutiennent l’Arménie (Union générale arménienne de bienfaisance, Fonds

arménien de France, Fondation Aznavour, Coordination Sud) mais aussi des

personnalités comme Nicolas Aznavour, fils de Charles Aznavour, le compositeur André Manoukian ou le footballeur champion du monde Youri Djorkaeff.

Après le cessez-le-feu conclu sous l’égide de Moscou, qui a consacré les

victoires militaires de l’Azerbaïdjan au Haut Karabakh, le chef de l’Etat

avait déjà décidé de l’envoi d’une mission médicale en Arménie.

Paris a demandé mardi "un règlement politique durable du conflit qui puisse

assurer le maintien dans de bonnes conditions des populations arméniennes au

Haut-Karabakh et le retour des dizaines de milliers de personnes qui ont fui

leurs habitations« . »Dans ce moment difficile, la France se tient au côté de l’Arménie" à

laquelle elle renouvelle son « amitié historique », avait aussi déclaré la

présidence française.

Le président de la République a dans un deuxième temps reçu pour un entretien séparé, Mourad Papazian et Ara Toranian, coprésidents du CCAF, avec lesquels il s’est entretenu plus spécifiquement de la dimension politique de la situation et de ses suites.