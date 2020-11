Nous nous inclinons devant la glorieuse mémoire des soldats, des volontaires et des gens qui ont pris part aux opérations militaires ;

Partageant le chagrin des familles, amis et parents des victimes avec une profonde tristesse ;

En tenant compte des événements politiques internes en Arménie et en Artsakh suite aux hostilités et au cessez-le-feu ;

La faction « Mon Pas » de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie annonce :

L ’analyse actuelle des hostilités constitue une base pour prendre acte que le peuple arménien, avec des efforts unis, luttait essentiellement non seulement contre l’Azerbaïdjan, mais contre l’une des plus grandes forces militaires au monde, avec la dernière de la technologie de pointe en matière d’armes et une armée dotée des ressources humaines illimitées, des terroristes mercenaires et des forces spéciales recrutées dans différents pays ;

Pendant cette guerre de 45 jours, sur toute la longueur de la ligne de front, il y a eu des actes incroyables d’héroïsme, ce qui a permis de prévenir le crime de génocide que l’ennemi avait entrepris contre la nation arménienne.

Tout le potentiel pan-arménien a été investi dans la protection de l’arrière-garde des forces armées pendant les opérations militaires.

Nous notons que les opérations militaires ont coïncidé avec de grands développements géopolitiques porteurs de défis à la sécurité. En conséquence, tous les efforts internationaux, y compris les multiples tentatives des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, ont échoué.

Compte tenu de la situation historico-politique, accepter les conditions offertes était le seul moyen d’éviter la perte complète de l’Artsakh et des milliers de pertes humaines.

La faction Mon Pas est certaine que le peuple recevra les réponses à toutes les questions préoccupantes. Parallèlement, la faction n’entend pas participer à une session qui vise à déstabiliser la situation en Arménie et à mettre en danger la première ligne et la vie des personnes qui en sont responsables.

En même temps, avant de débattre de la légitimité de l’accord mettant fin à la guerre, nous suggérons que l’opposition affirme clairement au peuple arménien et au monde que :

1-Ils soutiennent l’annulation de la médiation russe.

2-Ils soutiennent le retrait des soldats de la paix russes de la ligne de contact.

3-Ils soutiennent la reprise de la guerre.

Après avoir fait cette déclaration, les forces de l’opposition seront obligées de présenter également la feuille de route vers la victoire dans leur proposition de reprise de la guerre.