Sergueï Lavrov présente des détails sur l’avenir du statut du Karabakh

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a présenté des détails sur la manière dont la question du statut du Haut-Karabakh sera résolue.

Il a déclaré que le statut serait déterminé après avoir clarifié les droits de tous les résidents de la région.

« Nous sommes partis du fait que ce statut sera déterminé en fonction des mesures que nous devrions tous prendre pour aider à restaurer l’accord ethno-confessionnel au Haut-Karabakh, comme cela s’est passé pendant de nombreuses années jusqu’à la guerre, qui s’est terminée par conséquences tragiques. Le statut ne pourra être déterminé qu’après avoir clairement défini les droits qu’auront toutes les personnes qui ont vécu dans le Haut-Karabakh et qui ont le droit d’y retourner, et bien sûr celles qui ont continué à vivre sur ce territoire pendant tout ce temps » a dit Sergueï Lavrov.

Sergueï Lavrov a déclaré qu’il était nécessaire de restaurer la confiance et la paix interethnique et interconfessionnelle. Selon lui, cela nécessite la restauration des églises et des mosquées et l’organisation de la vie normale comme dans le passé lorsque toutes les ethnies et les représentants de toutes les confessions vivaient côte à côte. Cependant, il a souligné qu’il était très difficile d’y parvenir.