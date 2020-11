Le Premier Ministre Nikol Pashinyan rencontre le bloc parlementaire Mon pas

Les membres de la faction parlementaire « Mon pas » ont rencontré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, discuté des défis politiques intérieurs et extérieurs, a rapporté la vice-présidente du Parlement Lena Nazaryan.

Il y a quelque temps, la réunion de la faction « Mon pas » avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan s’est terminée, au cours de laquelle le Premier ministre a présenté les développements et les défis avant, pendant et après la guerre. Les défis politiques internes et externes ont été discutés ’’, a déclaré Lena Nazaryan.

« Dans les prochains jours, le parlement poursuivra les travaux, dont les activités doivent être entièrement révisées en fonction des nouvelles réalités pour assurer la stabilité et la sécurité dans le pays en priorité », a-t-elle déclaré.