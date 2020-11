La chanteuse Cher : la Turquie et l’Azerbaïdjan réalisent un nettoyage ethnique contre les Arméniens au Haut Karabagh

La chanteuse arméno-américaine Cher (de son vrai nom Cherilyn Sarkisian La Pierre) a alerté l’opinion publique américaine sur la course à l’épuration ethnique dont sont victimes les Arméniens au Haut-Karabagh. Nettoyage ethnique de la part de la Turquie et de l’Azerbaïdjan.

Cher affirme dans un message sur twitter que la crise du coronavirus et les élections présidentielles aux Etats-Unis ne permettent pas de voir la réalisation de l’épuration ethnique menée par la Turquie et l’Azerbaïdjan contre les Arméniens au Haut-Karabagh. « L’Azerbaïdjan soutenue par la Turquie a agressé l’Arménie. Au regard de l’histoire des Arméniens et de la Turquie, du génocide arménien, des violations des droits de l’homme, il est temps que des sanctions soient prises contre la Turquie » a indiqué Cher en ajoutant qu’aux Etats-Unis « les dollars de nos impôts sont envoyés vers ces régimes autoritaires, on leur vend des armes ».

Cher appelle par ailleurs à aider l’Arménie et le Haut-Karabagh par les dons à réaliser auprès du Fonds Arméniens.

Krikor Amirzayan