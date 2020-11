Le Groupe de Minsk prêt à participer à l’instauration d’une paix durable au Haut-Karabakh selon le Représentant américain auprès de l’OSCE

Les États-Unis, en tant que l’un des trois coprésidents du Groupe de Minsk, se félicitent de l’apparent cessez-le-feu et de la cessation des combats dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, a déclaré l’ambassadeur James S. Gilmore III, représentant permanent des États-Unis auprès du Conseil permanent de l’OSCE.

« Nous avons toujours dit qu’il n’y avait pas de solution militaire à ce conflit, et nous regrettons profondément les pertes de vies inutiles, y compris de nombreux civils, causées par les récentes violences. Alors que la situation continue de se dérouler et que nous en apprenons davantage sur l’arrangement annoncé le 10 novembre, nous devrons nous pencher sur le rôle de la communauté internationale et de l’OSCE elle-même dans le maintien d’une paix transparente », a-t-il déclaré.

« Nous sommes profondément préoccupés par la situation humanitaire sur le terrain. Nous réitérons nos appels urgents aux deux parties pour qu’elles adhèrent au cessez-le-feu humanitaire du 10 octobre, qu’elles ont réaffirmé le 17 octobre et à nouveau le 25 octobre. Nous exhortons également les deux parties à entreprendre immédiatement les mesures convenues à Genève le 29 octobre » a jouté l’ambassadeur.

« Nous appelons les parties à protéger les civils et les biens civils. Le déplacement à grande échelle de civils, y compris des populations vulnérables telles que les enfants et les personnes âgées, au milieu d’une pandémie mondiale et peu de temps avant le début de l’hiver est presque certain de créer une crise humanitaire totalement inutile », a-t-il déclaré.

« Nous exhortons les parties à éviter les actions qui pourraient entraîner une reprise de la violence, à s’abstenir de toute rhétorique et actions incendiaires et à profiter de la cessation de la violence pour construire une paix durable. Nous exhortons les parties externes à agir de manière responsable et à éviter de prendre des mesures qui pourraient raviver la violence ou aggraver davantage les tensions régionales », a poursuivi l’ambassadeur.

« Ce conflit dure depuis trop longtemps. Le prix que cela a coûté aux habitants de la zone touchée et de la région est bien trop élevé. Nous espérons qu’une paix durable est à notre portée. Nous sommes convaincus que le Groupe de Minsk sera prêt à participer à l’instauration d’une paix durable et permanente dans la région du Haut-Karabakh », a conclu l’Ambassadeur James S. Gilmore III.