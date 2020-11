L’appel au calme et au retour des réfugiés du président de l’Artsakh

Dans un message video adressé aux réfugiés du Karabagh qui se trouvent actuellement en Arménie, où ils avaient fui les combats opposant les forces arméniennes du Karabagh à celles de l’Azerbaïdjan, pendant 44 jours, le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan s’est voulu rassurant, en écho aux appels du premier ministre d’Arménie Nikol Pachinian, dont l’autorité est violemment contestée après l’accord de cessez-le-feu qui a été imposé par la Russie le 9 novembre, tenu pour une capitulation par beaucoup.« Aujourd’hui, nous sommes en train de régler des problèmes sociaux et d’infrastructure. Il y a assez de ressources pour assurer une vie normale. Toutes les routes seront protégées. Habitants du Karabagh, retournez au Karabagh », a déclaré mercredi 11 novembre le président A.Harioutiounian, qui avait troqué le treillis, arboré depuis le 27 septembre, jour de l’offensive turco-azérie, contre le costume civil, signe que la guerre est bien terminée et que commence le temps des négociations, qui s’annoncent douloureuses pour la partie arménienne, si l’on en juge aux grandes lignes esquissées par le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui laissait entrevoir, pour les territoires que la guerre a laissés à la République de l’Artsakh, un retour au statut de région autonome qu’avait le Karabagh durant la période soviétique.

Comme N.Pachinian, A.Harutyunyan, dont l’autorité se trouve elle aussi largement ébranlée à Stepanakert, a balayé les rumeurs concernant d’éventuelles trahisons. Il a rappelé qu’il avait mis en garde, dès le 3 octobre, dans un appel à la nation, contre l’infériorité alarmante, en hommes et en matériels militaires, des forces arméniennes face aux forces azéro-turques appuyées par des djihadistes syriens. A. Harutyunyan a ajouté que depuis, il n’avait cessé d’insister sur la nécessité de mobiliser davantage de soldats face à une armée disposant d’effectifs largement supérieurs en nombre et équipés d’armes modernes, dont ces drones qui feront des ravages dans les rangs arméniens. “Nous avons dû signer un cessez-le-feu parce que nos soldats risquaient d’être entièrement encerclés. Nous n’avions pas assez de soldatys pour défendre Shoushi, l’ennemi ayant envoyé une armée de 6 000 hommes sur ce fron…Seuls ceux qui ont combattu sur le front et les mères qui ont perdu leurs fils ont le droit de nous blâmer », a ajouté A. Harutyunyan, reprenant les arguments avancés par N.Pachinian selon lesquels 25 000 soldats arméniens auraient été pris en étau par les forces azéries et auraient été tués ou capturés s’il n’avait signé le cessez-le-feu, aussitôt suivi d’effets sur le terrain par le déploiement de près de 2000 soldats russes. Il a une fois encore appelé les Arméniens à ne pas chercher de traitres, en soulignant que ceux qui seraient tentés de le faire devraient avoir à justifier de leurs faits et gestes durant cette guerre.