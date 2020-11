Plusieurs responsables de la FRA Dachnaktsoutioun arrêtés à Erevan

Ebranlée, traumatisée par l’annonce de l’accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre par Nikol Pachinian sous la pression de l’armée azérie et de la diplomatie russe, la rue arménienne jusque là si favorable au premier ministre arménien s’est retournée contre lui. A l’appel d’une dizaine de partis d’opposition, parlementaires et non parlementaures, des manifestants se rassemblent quotidiennement sur la place de la liberté devant l’Opéra d’Erevan, berceau du Mouvement Karabagh de 1988, exigeant la démission du premier ministre accusé de « trahison ». Au nombre de ces partis et en tête de ces manifestations bravant une loi martiale qui n’aurait plus de raison d’être, les autorités qui l’ont décrété ayant délibérément arrêté et perdu selon eux la guerre, la FRA Dachnaktsoutioun semble être plus particulièrement dans le viseur d’un pouvoir qui tente de se maintenir en place. Après une cohabitation de quelques mois au sein du gouvernement de N.Pachinian, qui avait accédé au pouvoir en mai 2008 à la faveur d’une révolution de velours qu’il n’avait soutenue que sur le tard, le Parti dachnak s’était rangé dans une opposition critique au pouvoir, hors du Parlement dont il avait été exclu par les législatives de décembre 2008. Le parti historique arménien avait appuyé sa refondation sur l’Artsakh, qui a toujours été sa terre d’élection même si son candidat n’a pas été élu à la présidence du territoire, où il tenait son grand congrès en 2009. Autant dire que l’accord signé par N.Pachinian a entraîné plus qu’une crispation dans les relations entre le pouvoir arménien et ce parti, qui a fait de l’Artsakh l’emblème de son action politique, et vit ces moments douloureux comme un naufrage, national et politique. Le pouvoir arménien de son côté, qui avait à plusieurs reprises dénoncé plus ou moins ouvertement au cours des derniers mois la collusion entre le parti dachnak et les anciens responsables du pays, estime en avoir la confirmation avec l’alliance des différents partis d’opposition réclamant la démission de N.Pachinian, alliance au sein de laquelle la FRA Dachnaktsoutioun jouerait un rôle majeur. Ainsi, plusieurs responsables de l’opposition ont été ainsi arrêtés au siège du Conseil suprême de la FRA Dachnaktsoutioun d’Arménie dans l’après-midi du jeudi 12 novembre. Les agents du Service de sécurité nationale d’Arménie sont arrivés au siège du parti à Erevan juste avant que les leaders de l’ opposition ne tiennent la conférence de presse prévue, dont l’ordre du jour devait être l’appel à la démission de Nikol Pachinian, assorti d’une feuille de route commune pour l’opposition. Au nombre des personnes arrêtées jeudi figurent le membre du conseil suprême de la FRAD d’Arménie Artsvik Minasyan, Arsen Babayan du parti Patrie et Ara Hakobyan du parti de l’agenda national. La veille, plusieurs autres leaders de ces partis et d’autres partis avaient été arrêtés pendant et après le rassemblement de plusieurs milliers de personnes sur la place de la Liberté protestant contre la décision de N. Pachinian de signer l’accord de cessez-le-feu avec les présidents de Russie et d’Azerbaïdjan mettant un terme à 45 jours de combats dans et autour du Karabagh, et entraînant la restitution des territoires dans l’Artsakh, y compris Shoushi, à l’Azerbaïdjan. Au nombre des responsables arrêtés mercredi figuraient le président du conseil suprême de la FRAD d’Arménie, Ishkhan Saghatelyan, le membre du conseil suprême de la FRAD d’Arménie et directeur de publication de Yerkir Media, Gegham Manukyan, le président du parti Patrie Artur Vanetsyan, qui était occupait le poste stratégique de directeur du Service de sécurité national jusqu’à ce que N.Pachinian, qui l’y avait placé, l’en limoge en septembre 2019, le leader de la 2e formation du Parlement, le Parti Arménie prospère, Gagik Tsarukyan, qui avait par ailleurs été arrêté et incarcéré un mois avant l’agression azérie, pour achat de votes aux législatives de 2017, ainsi que le leader du Parti républicain d’Arménie (HHK) anciennement au pouvoir, Edward Sharmazanov. MM.Tsaroukian, Manukian, Sharmazanov ainsi que deux autres ont été accusés de troubles à l’ordre public et de violation de la loi martiale décrétée le 27 septembre. Malgré l’arrestation des leaders de l’opposition, la conférence de presse s’est tenue comme prévu, d’autres responsables des partis concernés se chargeant de faire passer le message convenu à l’opinion arménienne. Au début de la conférence de presse, la membre du Conseil suprême de la FRAD d’Arménie Lilit Galstyan a informé les journalistes présents des arrestations qui avaient eu lieu en vue d’en empêcher la tenue. Comme vous pouvez le constatez, le ‘cluster’ des prisonniers politiques en Arménie se développe », a-t-elle déclaré dans une référence évidente au coronavirus, qui s’est lui aussi propagé à la faveur de la guerre contre l’Azerbaïdjan et contre lequel N.Pachinian s’est vu reproché aussi par l’oppition d’avoir perdu la guerre. Nous avons des prisonniers politiques depuis hier car la chasse aux dissidents a déjà commencé sur la place de la Liberté avant même le rassemblement », a ajouté L. Galstyan.