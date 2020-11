Les forces russes chargées du maintien de la paix sont arrivées à Stepanakert à 17 heures

Les forces russes chargées de maintien de la paix au Haut-Karabagh sont arrivées en fin d’après-midi à Stepanakert a indiqué l’agence de presse russe RIA Novosti se référent aux déclarations du général Igor Konashnikov le représentant officiel du ministère russe de la Défense. « Le régime du cessez-le-feu est maintenu sur toute la ligne de front. La 15e brigade blindée et des forces de paix est arrivée à 17 heures à Stepanakert a indiqué Igor Konashnikov. Toute la journée les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh se sont déployées sur tout le territoire sur des positions prédéfinies par le ministère russe de la Défense. La Russie déploie ainsi ses forces d’interposition qui seront relevées et remplacées deux fois par an.

Kirkor Amirzayan