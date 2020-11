Les soldats de la paix russes sont entrés dans Stepanakert

Les principales forces du contingent russe de maintien de la paix au Haut-Karabakh continuent à se déployer dans leur zone de responsabilité, en particulier, le bataillon de maintien de la paix de la 15e brigade de fusiliers motorisés du disctrict militaire central est entré dans la ville de Stepanakert, et ses unités avancées, ayant atteint la ville de Shushi, ont commencé à déployer des postes d’observation a annoncé jeudi 12 novembre le général de division Igor Konashenkov.

Le bataillon de maintien de la paix est entré dans la ville de Stepanakert à 17 heures. 10 postes d’observation ont été déployés le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabakh et dans le couloir de Lachin le long de la route Goris - Sus - Geytala - Col de Lysogorsky - périphérie sud-ouest de Shusha et a commencé à déployer quatre postes d’observation dans la zone de responsabilité a-t-il dit.

Des unités du contingent de maintien de la paix ont pris le contrôle du couloir de Lachin et d’un tronçon de la route de Lachin avec la mise en place de six postes d’observation temporaires.

Igor Konashenkov a ajouté que les soldats de la paix russes arrivés en Arménie marchent vers la ville de Goris. « Les subdivisions du 2e bataillon de la formation de maintien de la paix, qui sont arrivés aujourd’hui, après avoir débarqué à l’aérodrome d’Erebuni, font une marche de trois cents kilomètres vers la zone de concentration près de la commune de Goris », a-t-il dit.

Selon Igor Konashenkov, afin de s’acquitter des tâches de maintien de la paix, de prévenir d’éventuels incidents et d’assurer la sécurité du personnel militaire russe, une interaction continue avec le quartier général des forces armées d’Azerbaïdjan et d’Arménie a été organisée par des voies de communication directes.

« La coordination des actions sur la mise en œuvre des tâches de maintien de la paix et le suivi de la situation dans la zone du conflit du Haut-Karabakh est assurée 24 heures sur 24 par le Centre national des directions de la défense de la Fédération de Russie », a déclaré un représentant officiel du ministère russe de la Défense.



Igor Konashenkov a déclaré que les avions de l’aviation de transport militaire (MTA) de la Russie effectuaient plus de 20 vols par jour, transportant plus de 370 soldats de la paix et plus de 50 pièces d’équipement pour l’opération de maintien de la paix au Haut-Karabakh.

Selon le représentant du département militaire, depuis le début de l’opération de maintien de la paix, 56 avions ont volé transportant 817 militaires et 119 unités d’armes et de matériel militaire, ainsi que huit hélicoptères Mi-8 et Mi-24 de l’armée des Forces aérospatiales russes.

Comme le général l’a précisé, l’état-major du génie a préparé les hélicoptères pour l’opération, ils ont déjà volé vers les aérodromes d’origine.

« Les équipages de l’aviation de l’armée ont terminé des vols d’entraînement et sont prêts à accomplir leurs tâches », a souligné Igor Konashenkov.