Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense quitte son poste

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a annoncé sa volonté de quitter sa fonction de recherches au sein du ministère. Il quitte donc le ministère de la Défense a indiqué Ardzroun Hovhannisyan qui relayait tous les soirs sur la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie les nouvelles du front de l’Artsakh, excepté les deux derniers jours avec l’annonce de la chute de Chouchi et la signature de l’accord de fin des hostilités par Nikol Pachinian.

« Lors de cette guerre j’ai présenté les opérations militaires dans la quatrième dimension. Comment les ai présentés, les études professionnelles l’indiqueront dans le temps. Il n’y a personnes qui n’a pas de faiblesses. Les informations que je présentais au public étaient fondées pour l’essentiel sur les informations des Forces armées arméniennes et de l’Armée de Défense de l’Artsakh. Oui, j’étais convaincu que nous allions gagner, ces convictions étaient fondées également sur mes nombreux amis du front. Le 9 novembre je me suis éloigné de cette mission. Je continuerai à travailler dans le domaine scientifique et je vous demanderais de m’épargner des différentes propositions » a écrit Ardzroun Hovhannisyan.

Pourquoi cet écart entre les informations et les chiffres présentés et la réaliste plus cruelle sur le terrain de la guerre ? Les réponses viendront immanquablement.

Krikor Amirzayan