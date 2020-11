La Turquie doit rester en dehors du conflit du Karabakh, déclare le ministre canadien des affaires étrangères

Nous nous attendons à ce que les engagements pris par l’Azerbaïdjan soient strictement respectés, a déclaré le ministre canadien des Affaires étrangères François-Philippe Champagne dans un communiqué sur la situation actuelle au Haut-Karabakh.

« Nous avons pris note de l’établissement d’un cessez-le-feu au Haut-Karabakh. Nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour examiner les conditions et les implications de ce dernier développement », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

« Nous espérons que les engagements pris par l’Azerbaïdjan seront strictement respectés et que les hostilités cesseront définitivement sans délai. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Turquie doit rester en dehors du conflit », a-t-il ajouté.

« J’ai été en contact régulier avec le ministre arménien des Affaires étrangères pour voir comment le Canada peut continuer à soutenir le peuple arménien pendant cette période des plus difficiles et avec qui nous partageons des personnes fortes, des liens et des valeurs », a déclaré M. Champagne.

Il a souligné que toutes les parties doivent négocier pour parvenir à un règlement permanent et pacifique, au-delà du cessez-le-feu annoncé hier et dans le cadre du processus des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.