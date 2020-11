Aucun casque bleu turc ne sera déployé dans le Haut-Karabakh confirme Sergey Lavrov

Les soldats de la paix turcs ne seront pas déployés au Haut-Karabakh, a déclaré aujourd’hui le ministre russe des Affaires étrangères Serguey Lavrov aux journalistes.

« Aucune unité de maintien de la paix de la République turque ne sera envoyée au Haut-Karabakh. Ceci est clairement indiqué dans la déclaration des dirigeants [de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Russie sur la cessation totale des hostilités au Haut-Karabakh] », a-t-il dit.

Serguey Lavrov a ajouté qu’il avait pris connaissance des déclarations du ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et du ministre turc de la Défense Hulusi Akar selon lesquelles « les soldats de la paix turcs travailleront sur les mêmes bases que les Russes ».

Il a déclaré que cela se réfère exclusivement au centre de surveillance conjoint et a ajouté que « les activités des observateurs turcs seront limitées au centre russo-turc pour surveiller le cessez-le-feu au Haut-Karabakh, qui est en cours de création en Azerbaïdjan.

« Les limites de la mobilité des observateurs turcs sont limitées par les coordonnées géographiques qui seront déterminées pour l’emplacement du centre de surveillance russo-turc créé sur le territoire de l’Azerbaïdjan, dans la partie du territoire qui n’est pas proche du Karabakh et qui sera en outre convenu », a déclaré Serguey Lavrov.

Le ministre russe des Affaires étrangères a souligné qu’un mémorandum avait été signé mardi au niveau des ministres de la défense de la Russie et de la Turquie. « Le centre fonctionnera exclusivement en mode distant, en utilisant des moyens techniques de contrôle, notamment des drones, qui permettent de déterminer la situation sur le terrain au Karabakh et de déterminer quel camp observe et quel camp viole le cessez-le-feu », a-t-il poursuivi.