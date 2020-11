Henrikh Mkhitaryan n’est pas autorisé à rejoindre l’équipe nationale arménienne

Le capitaine arménien Henrikh Mkhitaryan n’a pas été autorisé à rejoindre l’équipe nationale pour les prochains matchs contre la Géorgie et la Macédoine du Nord.

Son club l’AS Roma a envoyé une notification à la Fédération de football d’Arménie, demandant de libérer Henrikh Mkhitaryan de son obligation de rejoindre l’équipe nationale pour la prochaine fenêtre internationale.

« Veuillez noter que l’un des membres de notre équipe a récemment été testé positif au COVID-19. A ce titre, tous nos joueurs et membres du staff sont tenus de respecter un protocole très strict, selon lequel leurs déplacements sont limités et ils ne sont autorisés à se déplacer qu’entre leur domicile et leur lieu de travail. Ils sont également soumis à des tests COVID-19 toutes les 48 heures et ne sont pas autorisés à s’écarter de ces dispositions strictes », a déclaré l’AS Roma.

Par conséquent, il a demandé d’envisager de libérer Mkhitaryan de ses fonctions, ajoutant que « cela serait dans le meilleur intérêt non seulement du joueur, mais aussi de la sécurité de tous les joueurs et du personnel de votre équipe nationale, ainsi que de toutes les autres personnes qui pourraient entrer en contact avec le joueur pendant son voyage. »