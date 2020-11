Des pistes de ski sur le mont Ararat dès cet hiver selon le gouverneur de la région d’Aghri

Osman Varol le gouverneur de la région d’Aghri (Ararat) région de Turquie de l’Est et d’Arménie occidentale près de la frontière arméno-turque a indiqué à l’agence de presse turque Anatolie que les aménagements pour des stations de ski sur les flancs du mont Ararat seront vite réalisés afin d’accueillir les skieurs. Le ministère turc de l’Intérieur et la Fédération turque de ski ont envoyé des groupes de techniciens près du mont Ararat afin de faire réaliser les travaux nécessaires pour les futures stations de ski avec des centres d’hébergements des skieurs et touristes. « Cet hiver officiellement débuteront la pratique du ski sur le mont Ararat et ainsi les gens qui gravissaient sur le mont Ararat sans autorisation nous leurs avertissons de ne pas le faire " a indiqué Osman Varol. Quant à l’accès touristiques de la montagne biblique l’été « nous sommes en train de l’examiner et cela demandera du temps » dit le gouverneur.

Krikor Amirzayan