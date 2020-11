Le père Hovhannès Hovhannisyan refuse de rendre aux Azéris le complexe monastique de Dadivank dans la région de Karvadjar

Dans une interview accordée au site arménien Aysor.am le père Hovhannès Hovhannisyan curé de du complexe monastique de Dadivank dans la région de Karvadjar -qui va passer sous occupation azérie- affirme que les Arméniens ne donneront pas Dadivank aux Turcs (Azéris).

« Le président de la République de l’Artsakh Arayik Harutyunyan vient juste d’appeler au téléphone et m’a demandé de ne pas toucher à Dadivank, de ne pas toucher aux croix, nous ne donnerons pas Dadivank » a affirmé le père Hovhannès Hovhannisyan. Mais ce dernier n’a pas répondu à la question du journaliste d’Aysor.am à savoir comment il allait défendre Dadivank. Le père a répondu « j’attendais un miracle, car mon cœur me disait qu’il fallait déplacer les khatchkars qu’ont réalisé nos ancêtres il y a 800 ans. Vous vous imaginez c’est combien de temps huit siècles ? Comment peut-on toucher ces khatchkars ? J’avais même peur d’avoir une sanction divine si je touchais aux khatchkars...depuis deux jours j’avais peur et j’attendais à un miracle » continua la père Hovhannès Hovhannisyan. Le miracle n’est pas venu et dans les mains de l’Azerbaïdjan le monastère de Dadivank, haut-lieu de la chrétienté arménienne de l’Artsakh est condamné…

Krikor Amirzayan