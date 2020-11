Emeutes et arrestations sur fond de cessez-le-feu contesté

Erevan, 12 nov 2020 (AFP) - Dix figures de l’opposition arménienne ont été

arrêtées jeudi pour leur rôle présumé dans des manifestations violentes

dénonçant la signature par le Premier ministre de l’accord consacrant une

victoire azerbaïdjanaise dans le conflit au Nagorny Karabakh.

Au terme de ce texte, après six semaines d’affrontements meurtriers,

l’Azerbaïdjan a reconquis de larges territoires qui étaient sous contrôle

arménien depuis le début des années 1990. Une « trahison », selon les opposants

au chef du gouvernement Nikol Pachinian.

Près de 2.000 soldats de maintien de la paix russes vont être déployés pour

garantir le respect de l’accord, mais aussi la survie de la république

autoproclamée arménienne du Nagorny Karabakh, amoindrie et affaiblie.

Parmi les opposants arrêtés jeudi, figurent le chef d’Arménie prospère,

Gaguik Tsaroukian, et des représentants de Dachnaktsoutioun, du parti

Républicain ainsi que du parti de la Patrie.

Selon le Service d’enquête du parquet, ils sont suspectés d’"organisation

illégale de désordres de masse violents", crime passible de 10 ans de prison.

Dans la nuit de lundi à mardi, le siège du gouvernement et le Parlement

avaient été envahis et partiellement saccagés par des centaines de

manifestants.

- « Poursuites politiques » -

Une manifestation, sans débordements grave a encore eu lieu mercredi et une

nouvelle est prévue jeudi après-midi, malgré l’interdiction des rassemblements

due à la loi martiale en vigueur depuis fin septembre et le déclenchement des

hostilités arméno-azerbaïdjanaises.

« Nous considérons cela comme des poursuites politiques », a réagi Lilit

Galstian, représentante du parti Dachnaktsoutioun, accusant une nouvelle fois

le Premier ministre de « trahison ».

Diverses formations d’opposition avaient donné jusqu’à jeudi minuit (20H00

GMT mercredi) à Nikol Pachinian pour démissionner, un ultimatum rejeté par le

pouvoir qui défend sa décision d’accepter sa défaite et une cessation des

hostilités au Nagorny Karabakh.

Selon Nikol Pachinian, cet accord « douloureux », signé à la demande de

l’armée et des responsables séparatistes, permet, malgré les pertes de

territoires, à une grande partie du Nagorny Karabakh de subsister.

Autrement, l’Azerbaïdjan, plus riche, mieux armée et soutenue par l’ennemi

ancestral qu’est la Turquie, aurait fini par reconquérir la totalité de la

province, faisant des milliers de morts supplémentaires.

Il a accusé aussi la contestation d’être pilotée par une oligarchie

corrompue issue de l’ancien régime, renversé en 2018 par la révolution

populaire qui a porté M. Pachinian au pouvoir.

Mardi, au lendemain des émeutes, il a pointé du doigt des "groupes

contrôles par les oligarques qui ont pillé notre pays, notre armée, nos

soldats pendant 20 ans".

Avant le récent conflit et la pandémie de coronavirus, Nikol Pachinian

était crédité d’avoir réussi à relancer l’économie arménienne par des réformes

et son action anti-corruption.

- Russie et Turquie -

Sur le plan régional, l’accord de cessation des hostilités signé sous

l’égide de Vladimir Poutine permet à la Russie de conforter sa position dans

le Caucase du Sud, renforçant la dépendance de l’Arménie à son égard et

déployant pour la première fois des troupes en territoire azerbaïdjanais.

La Turquie, grand soutien de Bakou, a aussi gagné en influence et devra

jouer un rôle dans l’observation de l’application du cessez-le-feu, même si

les contours de son action reste à définir.

Une délégation russe est attendue vendredi en Turquie pour discuter de ce

contrôle conjoint.

L’accord signé en début de semaine ne prévoit cependant aucun mécanisme de

règlement durable de la question du Nagorny Karabakh, qui empoisonne la région

depuis la chute de l’URSS.

Le texte prévoit la rétrocession à Bakou de sept districts azerbaïdjanais,

sorte de glacis de sécurité entourant le Nagorny Karabakh. L’Azerbaïdjan garde

aussi des territoires conquis militairement dans le nord et le sud de la

république sécessionniste, notamment la ville stratégique et symbolique de

Choucha.

Les terres restant sous contrôle arménien seront reliées à l’Arménie par le

corridor de Latchin, une bande de terre de 5 km de large dont la sécurité sera

garantie par la Russie. C’est là que les premiers soldats de la paix russes

ont été postés mercredi.

Au total, 1.960 militaires russes seront déployés entre Arméniens et

Azerbaïdjanais.

mkh-im-alf/tbm/pz