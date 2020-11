Cessez-le-feu au Karabakh : une délégation russe vendredi en Turquie

Ankara, 12 nov 2020 (AFP) - Une délégation russe est attendue vendredi en

Turquie pour discuter du contrôle conjoint du cessez-le-feu au Nagorny

Karabakh par Moscou et Ankara, a annoncé jeudi le ministre turc des Affaires

étrangères.

L’accord entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie mettant fin aux hostilités au

Nagorny Karabakh, conclu lundi sous l’égide de la Russie, ne fait pas mention

d’un quelconque rôle turc dans sa mise en œuvre, mais Ankara, allié de Bakou,

affirme qu’il contrôlera conjointement avec Moscou l’application du

cessez-le-feu.

Un mémorandum sur la création d’un centre conjoint de contrôle a été signé

mercredi soir lors d’une cérémonie virtuelle par les ministres de la Défense

de la Russie et de la Turquie, selon Ankara.

"Nous discuterons des modalités du fonctionnement du centre conjoint

d’observation et de contrôle du cessez-le-feu avec la délégation russe qui

sera en Turquie vendredi", a déclaré jeudi le chef de la diplomatie turque

Mevlüt Cavusoglu, lors d’une conférence de presse à Bakou retransmise par les

télévisions turques.

Selon M. Cavusoglu, « la Turquie aura le même rôle que la Russie » dans ce

centre qui se chargera d’une surveillance « terrestre et aérienne » des

éventuelles violations du cessez-le-feu.

Ce centre sera établi dans un lieu choisi par l’Azerbaïdjan, selon les

autorités turques.

Aux termes de l’accord de cessez-le-feu, les belligérants gardent "les

positions qu’ils occupent", ce qui consacre les gains de territoires

importants de l’Azerbaïdjan dans le conflit.

Dans le cadre de cet accord, Moscou a commencé mercredi à déployer des

« soldats de la paix » dans la zone du conflit, aux abords des territoires

encore sous contrôle arménien.

Cependant, la signature du cessez-le-feu a été vécue de façon douloureuse

en Arménie, où l’opposition tente de mobiliser contre cet accord perçu comme

une capitulation.

"J’espère que l’Arménie a appris les leçons de ses erreurs. La plus haute

autorité arménienne a signé cet accord. Si jamais l’Arménie ne le respecte

pas, elle en paiera le prix", a mis en garde M. Cavusoglu.