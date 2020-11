Face à l’épreuve, par le Fonds arménien

Le peuple arménien traverse une grande épreuve, la plus dure sans doute depuis un siècle. Confrontée à la supériorité militaire disproportionnée d’une coalition turco-azérie et de mercenaires islamistes, coupée de toute possibilité de réapprovisionnement en armements, l’armée arménienne a mené un combat héroïque pendant 44 jours.

Sous l’œil indifférent de la « communauté internationale », une démocratie vivante, l’Artsakh, qui a démontré au monde sa volonté de vivre libre et son attachement aux valeurs européennes et à la francophonie, a été vaincue par une dictature pétrolière corrompue, soutenue par la deuxième armée de l’Otan, dont le chef jurait publiquement de continuer l’entreprise d’extermination entamée il y a 105 ans par ses ancêtres.

Les objectifs génocidaires des agresseurs n’ont pas été atteints, mais l’Artsakh est blessé dans sa chair, gravement amputé.

Pour surmonter cette épreuve, il nous faut puiser des ressources au plus profond de l’histoire des Arméniens dont les pages trois fois millénaires montrent que si les jours de malheur ne nous ont pas été épargnés, « ils viennent et s’en vont tel l’hiver », comme le dit si bien l’achough-poète Jivani. Les hivers arméniens sont rudes, mais ils sont toujours suivis d’étés. Il en sera de même cette fois encore.

Que faire ? D’abord et avant tout resserrer les rangs, conserver l’unité, ne pas se laisser abattre. Nous vivons un drame, mais notre peuple, qui a vu pire, s’est toujours relevé. Il le fera, cette fois encore. Et si nous avons des ennemis qui veulent nous rayer de la carte, nous avons aussi des amis autour de nous, dans nos villes, nos pays.

Ensemble, avec nos amis, préparons l’avenir sans perdre un moment. Face à l’agression turco-azérie, un énorme élan de solidarité est né. Pour être vraiment efficace la mobilisation doit être permanente, et pas seulement un épiphénomène de crise qui émerge lors de catastrophes naturelles ou de guerres, puis se dissipe.

Pour que nos rêves reprennent vie il nous faut construire et reconstruire sans relâche, par un effort de tous les jours. C’est pourquoi nous demandons à toutes et à tous, dès à présent, de faire un effort supplémentaire. Donnez à votre mobilisation un caractère constant. Renforcez l’Arménie et l’Artsakh aujourd’hui et dans la durée. Souscrivez à un prélèvement automatique ou instituez via votre banque un virement mensuel au profit du Fonds Arménien de France. Nous devons à tous prix nous donner les moyens d’un relèvement et d’un redressement qui soient à la fois rapides et persistants.

Ensemble, sans perdre un instant, sans se laisser abattre, nous allons nous atteler aux tâches qui nous incombent : aide aux réfugiés de la guerre, reconstruction des écoles, des habitations et des infrastructures détruites ou endommagées, renforcement des villages frontaliers. En libérant l’Artsakh et l’Arménie de ces tâches nous leur donnerons la possibilité de mieux faire face à leurs autres obligations et celles-ci sont légion.

Le Phonéthon va débuter dans quelques jours. N’attendez pas que nos bénévoles vous appellent. Les restrictions dues au Covid nous imposent d’opérer avec un nombre très réduit de bénévoles.

Au fil des siècles, le peuple arménien a fait la preuve de sa résilience.L’histoire ne s’arrête pas à cause d’un échec. Elle nous donnera l’occasion de redire notre mot. Mais cela exige de nous de la constance et des sacrifices. L’Espoir se construit et se nourrit de mille petits espoirs. Les nôtres. Ceux de l’Artsakh. Ceux de l’Arménie.

Pour aider : https://dons.fondsarmenien.org/phonethon/