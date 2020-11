Arménie : les responsables des Églises appellent au calme et à l’unité

Dans un climat de vive tension en Arménie après la signature d’un accord de cessation des hostilités mettant fin à six semaines d’affrontements armés dans le Haut-Karabakh, les responsables des Églises catholique et apostolique appellent la population au calme et à l’unité.

