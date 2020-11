8 hélicoptères russes Mi-8 et Mi-24 sont arrivés à Erévan pour la surveillance de la mission de la paix au Haut-Karabagh

La Russie va utiliser des hélicoptères Mi-8 et Mi-24 pour la mission de la surveillance de la paix avec ses effectifs au sol au Haut-Karabagh a indiqué le ministère russe de la Défense. Ce seront 8 hélicoptères Mi-8 et Mi-23 qui sont arrivés hier à l’aéroport militaire d’Erévan à bord d’un avion de transport militaire Antonov-124. Un peu plus tôt la Russie avait annoncé que le placement de 414 soldats russes chargés de la paix et des dizaines de véhicules avaient déjà pris place sur divers secteurs du Haut-Karabagh et 8 hélicoptères et drones avaient été affectés à la mission russe au Haut-Karabagh. Au total 1 960 soldats russes, 90 transports blindés équipés d’armes et 380 véhicules seront chargés de cette mission sous le commandement de la Russie.

Krikor Amirzayan