10 opposants arrêtés après des émeutes dues à l’accord sur le Nagorny Karabakh

Erevan, 12 nov 2020 (AFP) - Dix figures de l’opposition arménienne ont été

arrêtées jeudi pour leur rôle présumé dans des manifestations violentes

dénonçant la signature par le Premier ministre d’un accord consacrant la

victoire de l’Azerbaïdjan dans le conflit du Nagorny Karabakh.

Les opposants, dont des dirigeants des formations Arménie Prospère et

Dachnaktsoutioun, du parti Républicain ainsi que du parti de la Patrie, ont

été interpellés, selon le Service d’enquête du parquet, pour "organisation

illégale de désordres de masse violents", crime passible de 10 ans de prison.

Dans la nuit de lundi à mardi, le siège du gouvernement et le Parlement

avaient été envahis et partiellement saccagés. Une manifestation, sans

débordements grave a eu lieu mercredi et une nouvelle est prévue jeudi

après-midi.

Ces arrestations interviennent après l’expiration jeudi minuit (20H00 GMT

mercredi) d’un ultimatum de l’opposition appelant à la démission du Premier

ministre Nikol Pachinian pour avoir signé lundi un accord de fin des

hostilités avec l’Azerbaïdjan, sous l’égide de la Russie.

Au terme de ce texte, après six semaines de guerre meurtrière pour la

province séparatiste du Nagorny Karabakh et des districts environnants,

l’Azerbaïdjan reconquiert de larges territoires qui étaient sous contrôle

arménien depuis le début des années 1990.

Près de 2.000 soldats de maintien de la paix russes vont désormais être

déployés, assurant au passage la survie de la république autoproclamée

arménienne du Nagorny Karabakh, bien qu’amoindrie et affaiblie.

M. Pachinian assure avoir signé cet accord « douloureux » à la demande de

l’armée et des responsables séparatistes, faute de quoi selon lui la totalité

de la région serait repassée sous contrôle azerbaïdjanais.

Il a accusé aussi la contestation d’être pilotée par une oligarchie

corrompue issue de l’ancien régime, renversé en 2018 par la révolution

populaire qui a porté M. Pachinian au pouvoir.