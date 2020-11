L’opposition demande la démission de Nikol Pachinian

Près d’une vingtaine de partis d’opposition ont organisé un rassemblement à Erevan mercredi après-midi pour exiger la démission du Premier ministre Nikol Pachinian.

La demande a été faite suite à un accord négocié par la Russie avec l’Azerbaïdjan pour mettre fin à une guerre de six semaines dans le Haut-Karabagh, largement considérée par l’opposition comme un acte de capitulation.

Les représentants de 17 partis d’opposition, dont le parti présent au Parlement, Arménie prospère (BHK), du magnat Gagik Tsarukian, ont réitéré leur appel à la démission du Premier ministre, le blâmant pour ce qu’ils qualifiaient de lourdes concessions que les Arméniens ont dû accepter dans le cadre de l’accord.

Les orateurs du rassemblement auquel ont assisté des milliers de personnes sur Liberty Square se sont adressés à la foule qui scandait « Nikol est un traître » au milieu des tentatives de la police pour arrêter cette manifestation.

Des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et la police qui avaient averti les organisateurs du caractère illégal du rassemblement en vertu de la loi martiale introduite depuis le début des hostilités dans le Haut-Karabagh fin septembre.

En vertu de celle-ci, les rassemblements politiques sont interdits dans le pays.

Ishkhan Saghatelian, un dirigeant de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun), a décrit Pachinian comme le responsable de la guerre.

« La guerre nous a été apportée par Nikol [Pachinian]. Elle est dû à ses politiques incohérentes. Il a gâché nos relations avec nos alliés stratégiques, avec la Fédération de Russie, avec Téhéran, nous a isolés du monde à cause de ses mensonges et de sa méfiance. Et tout au long de la guerre, il a fait preuve d’inaction et de trahison », a dénoncé Saghatelian.

« Désormais, il n’y a pas de gouvernement en République d’Arménie. Le gouvernement doit démissionner pour que nous puissions sauver l’Arménie et l’Artsakh », a-t-il ajouté.

Saghatelian a appelé la majorité parlementaire à convoquer une session spéciale du Parlement pour destituer Pachinian.

D’autres politiciens présents au rassemblement, dont Artur Vanetsian, ancien directeur du Service de la sécurité nationale qui dirige actuellement le parti d’opposition Hayrenik (Patrie), ont également appelé à la démission de Pachinian dans leur discours.

Les partis d’opposition ont annoncé la création d’un « comité de salut national » au milieu des informations selon lesquelles le service de sécurité nationale a convoqué leurs dirigeants, dont Vanetsian et l’ancien président Serge Sarkissian, qui dirige le parti républicain.

Les tensions politiques en Arménie se sont intensifiées le 10 novembre lorsque Pachinian a annoncé un accord avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev en vertu duquel les forces arméniennes se retireraient d’une grande partie du territoire qu’elles contrôlaient avant le début de la guerre, avec des soldats de la paix russes déployés dans la partie restante où les Arméniens vivent. Il a dit que c’était la meilleure option possible dans les conditions d’une série de défaites subies par les militaires sur le champ de bataille.

La nouvelle de l’accord a déclenché des troubles dans les rues d’Erevan, des foules en colère ayant fait irruption dans les bâtiments du gouvernement et du parlement aux petites heures du matin mardi.

Des foules ont saccagé les bureaux et brisé les fenêtres dans un accès de colère. Le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, a été blessé et hospitalisé, suscitant une vive réprimande de la part du gouvernement.

Dans une interview accordée à la télévision publique, le vice-Premier ministre Tigran Avinian a mis en garde l’opposition arménienne contre toute tentative de coup d’État. Dans le même temps, il n’a pas exclu que le gouvernement actuel puisse démissionner.