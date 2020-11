Session d’urgence du parlement arménien prévue à 20h00

Une session d’urgence du parlement arménien est prévue pour 20h00, a déclaré mercredi Ishkhan Saghatelyan, un représentant de l’organe suprême de la FRA Dashnaktsutyun, lors d’un rassemblement près du bâtiment de l’Assemblée nationale.

Il a déclaré que si la session n’avait pas lieu en raison de l’absence de quorum, et que le Premier ministre Nikol Pashinyan ne démissionnait pas avant minuit, alors à 00h30 un programme d’actions sera présenté lors d’une conférence de presse et la question de l’éviction de Pashinyan et son équipe politique sera résolue avant le 12 novembre au soir.

Le rassemblement de 17 partis d’opposition a débuté mercredi sur la place de la Liberté à Erevan, puis s’est poursuivi devant l’Assemblée nationale. Le but de l’action est d’obtenir la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan en signe de protestation contre l’accord qu’il a signé sur l’Artsakh, qui prévoit d’importantes concessions territoriales en faveur de l’Azerbaïdjan. La police, pour sa part, a déclaré que les rassemblements pendant la loi martiale sont interdits par la loi et ont détenu environ 130 personnes.