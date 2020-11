L’Italie salue le cessez-le-feu au Haut-Karabakh

L’Italie salue avec soulagement le cessez-le-feu au Haut-Karabakh, conclu au moyen d’une déclaration tripartite signée par l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Fédération de Russie, et espère qu’il sera pleinement respecté, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué.

« Nous prenons également note des autres accords conclus entre les parties, dans l’espoir qu’ils pourront ouvrir la voie à la stabilisation et à la paix de l’ensemble de la région. À cet égard, l’Italie souhaite souligner l’importance du respect de l’identité de chaque communauté, ainsi que de la diversité culturelle et religieuse de la région, comme condition préalable à la réconciliation intra-régionale », a déclaré le ministère.

En tant que membre du Groupe de Minsk, l’Italie garantit son plein soutien aux coprésidents, en vue de la consolidation du cessez-le-feu, condition préalable indispensable à une solution durable du conflit.

L’Italie s’engage également à jouer son rôle dans le contexte de l’UE, dans la stabilisation et la croissance de la région qui, entre autres choses, est une plaque tournante importante pour la connectivité et l’approvisionnement en énergie pour l’Europe et pour notre propre pays.