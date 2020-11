L’UE verse plus de 35 millions d’euros de subventions pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 en Arménie

L’Union européenne (UE) a informé le gouvernement arménien du décaissement de 35,6 millions d’euros de subventions pour soutenir l’Arménie en réponse à la pandémie COVID-19. La décision de l’UE fait suite à une évaluation positive des progrès réalisés dans certains domaines de réforme du secteur, de la stabilité macroéconomique, de la gestion des finances publiques et de la transparence du budget de l’État.

Il fait partie du programme d’assistance de 92 millions d’euros de l’UE pour l’Arménie annoncé en avril dernier, qui comprenait des fonds restructurés et nouveaux pour soutenir l’Arménie dans sa lutte contre la crise du COVID-19, afin d’atténuer l’impact de la pandémie sur le peuple arménien.

Cette contribution financière directe reconnaît et soutient les efforts louables du gouvernement pour préserver les emplois et soutenir les PME, ainsi que pour assurer des services de santé et sociaux de base aux personnes les plus touchées par le COVID-19. Cette aide annoncée aujourd’hui est complémentaire à d’autres instruments de soutien aux institutions financières européennes pour aider les ménages et les entreprises vulnérables.

Mher Grigoryan, Vice-Premier ministre , a déclaré : « Alors que le monde est confronté à une crise à plusieurs niveaux causée par la pandémie de COVID-19, nous apprécions vivement le soutien de l’UE pour faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie en Arménie. Cette allocation opportune est la manifestation de notre coopération productive avec l’Union européenne et je suis sûr que nos efforts conjoints se traduiront par une résistance accrue à la crise du COVID-19 en Arménie. »

Andrea Wiktorin, chef de la délégation de l’UE , a déclaré : « Ce décaissement direct de l’aide budgétaire est une fois de plus une démonstration très tangible de l’engagement fort de l’UE et de ses citoyens à lutter contre la pandémie de COVID-19 en Arménie. L’Union européenne et ses États membres contribuent à renforcer les systèmes de santé et à faire face aux implications humaines et économiques urgentes du COVID-19 en Arménie. Nous partageons le défi et nous ne pouvons réussir qu’ensemble ».

La réponse de l’UE suit une approche d’équipe au sein de l’Europe visant à sauver des vies en apportant un soutien rapide et ciblé à nos partenaires pour faire face à cette pandémie. Il combine les ressources de l’UE, de ses États membres et des institutions financières européennes pour soutenir les pays partenaires et répondre à leurs besoins à court terme, ainsi qu’aux impacts structurels à plus long terme sur les sociétés et l’économie.