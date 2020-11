Les déclarations d’Arayik Harutyunyan président de l’Artsakh dans un Facebook Live

Arayik Harutyunyan, le président de l’Artsakh a parlé de qui sont les vrais traîtres et qui ont vendu des territoires. Il a rappelé que, lorsque le 3 octobre l’adversaire a pris le contrôle de Mataghis et de Talish et que la partie nord de la ligne de front était en danger, il n’y avait pas assez de capital humain pour protéger l’arrière des soldats du détachement Yeghnikner. Le même jour, Harutyunyan est parti pour la ligne de front parce que certains soldats et volontaires debout sur la ligne de front étaient paniqués. Harutyunyan a noté que les subdivisions d’élite du Service national de sécurité d’Arménie et d’Artsakh ont refusé de se rendre en première ligne avec lui et ont laissé le président seul. Il a poursuivi en disant qu’un petit nombre a finalement rejoint et que c’est grâce à leurs efforts que le détachement Yeghnikner est complètement passé sous le contrôle de l’armée de défense.

Le président a déclaré qu’il s’était adressé à la nation à trois reprises, les appelant à rejoindre les forces armées car elles avaient besoin de ressources humaines. « Vous avez laissé l’armée seule. Vous avez laissé des soldats de 18 ans seuls. Certains des détachements de volontaires sont restés jusqu’au dernier jour pour accomplir leur tâche, d’autres sont partis dans les premiers jours. Harutyunyan a noté que deux bataillons venus d’Arménie et censés participer à une opération à Chouchi ont refusé de participer avant d’arriver aux positions militaires. « Qui a vendu la terre ? Nous l’avons vendu en tant que nation. Nous avons trahi nos soldats de 18 à 20 ans, nos enfants. Nous les avons tous trahis ensemble. Arrêtez de chercher des traîtres. « « Les politiciens qui tentent de trouver des traîtres aujourd’hui, laissons les présenter des informations sur leur participation, la participation de leurs enfants et de leurs proches. Vous auriez dû être en première ligne. » Il a souligné qu’un accord avait été signé pour sauver les soldats restants d’un blocus. L’accord a été conclu alors qu’il ne restait presque plus personne pour défendre Stepanakert. « Où étaient les volontaires ? Où était la milice civile ? Où étaient les habitants de Stepanakert qui tentent aujourd’hui de trouver des traîtres ? « Plusieurs centaines de personnes ont été laissées à Stepanakert devant une armée de 6 000 membres. Si Stepanakert était capturé, alors les unités qui n’étaient qu’à quelques kilomètres se retrouveraient dans un blocus. « Nous avons évacué Stepanakert à temps, nous avons pû éviter d’avoir des milliers de victimes civiles. » Harutyunyan a noté qu’il était impossible de lutter contre sept à huit pays avec des soldats âgés de 18 à 20 ans. »Je m’incline devant tous ceux qui ont été martyrisés. Je m’incline devant tous ces soldats de 18 à 20 ans qui continuent de protéger les frontières de notre patrie".

« La place du président du pays n’est pas en première ligne, ce n’est pas dans la ville de Hadrut. Entre 1 000 et 1 500 personnes fuyaient alors que seules plusieurs dizaines de saboteurs se trouvaient devant eux. J’ai dû aller à Hadrut et convaincre les autres de venir avec moi. " Harutyunyan a souligné qu’il devait dire tout cela à cause de la désunion actuelle.

« Les hommes qui ont quitté Stepanakert et se sont cachés à Erevan sont des traîtres. C’est assez. Je peux ouvrir de nombreuses parenthèses, mais je sais que nous avons tous trahi nos soldats en ne nous tenant pas à leurs côtés. "

Le Président a appelé tout le monde d’Artsakh à rester à l’écart des soulèvements politiques et à ne pas participer à de tels processus dans les rues d’Erevan ; ce n’est pas approprié pour le peuple d’Artsakh. Il a dit que tous leurs problèmes seraient résolus et qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter. Harutyunyan a appelé les habitants du Karabakh à retourner au Karabakh. Les problèmes sociaux d’infrastructure seront résolus dans les prochains jours. Harutyunyan a assuré à chacun qu’il disposait de toutes les ressources pour résoudre ces problèmes et que toutes les routes seraient protégées.

« Aujourd’hui, nous promettons de tout faire pour qu’il n’y ait pas de problèmes sociaux. Aujourd’hui, nous sommes prêts à offrir les conditions de vie minimales à Erevan dans un premier temps, puis en Artsakh, et plus tard aussi de manière radicale. Nous n’avons pas la décision finale sur ce que nous allons faire ; nous n’avons pas la carte politique définitive. Assurez-vous que nous vivrons mieux en Artsakh que partout ailleurs, car personne d’autre ne nous attend. »