Thibaud Vézirian : la nuit durant laquelle il est passé par tous les sentiments...

Le journaliste sportif Thibaud Vézirian vient d’être papa pour la première fois et l’a fait savoir sur son compte Instagram à ses plus de 21 000 abonnés, en postant une photo et un message attendrissant, sans oublier de parler de la situation en Artsakh puisque sa fille est née dans la nuit du 10 novembre, nuit dramatique pour les Arméniens...

" Bienvenue baby girl ❤️

Une nuit où je suis passé par tous les sentiments.

D’abord, la haute trahison en Arménie, où le silence de ceux qui prônent la justice et la paix ne sera jamais pardonné. Les terres ancestrales arméniennes et chrétiennes sont désormais aux mains de dictateurs et autres terroristes.

Mais ensuite, 3h08, comme un symbole, le plus grand des bonheurs (imaginez que je fais la célébration de Bebeto). Merci à tous pour vos messages, notamment @estelledenis pendant l’EDE et toutes les équipes de La Chaîne L’Equipe. Très touché à très vite "