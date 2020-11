Erdogan : “Un protocole d’accord signé pour la création d’un centre turco-russe de surveillance du cessez-le-feu"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’un protocole d’accord a été signé pour la création d’un centre turco-russe de surveillance et de contrôle du cessez-le-feu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans le Haut-Karabakh.

Le président turc a pris la parole lors de la réunion du groupe parlementaire de son parti.

"Un protocole d’accord a été signé ce matin pour la création d’un centre turco-russe de surveillance et de contrôle du cessez-le-feu. Ce centre créé sur les territoires libérés de l’Azerbaïdjan, prendra toutes les précautions pour empêcher les violations du cessez-le-feu. Cela permettra de mettre officiellement fin à l’occupation de 28 ans du Haut-Karabakh et des territoires azerbaïdjanais. Le Haut-Karabakh redevient un pays de l’islam et reprend sa place sereine à l’ombre du croissant”, a-t-il relevé.



« La paix juste peut être rétablie rapidement en Syrie aussi, avec une coopération sincère, comme cela a été le cas pour le Haut-Karabakh », a-t-il relevé.



“Nos deux pays s’élèveront main dans la main comme deux frères dans le processus de changement qui se produit dans notre région et dans le monde, et nous atteindrons nos objectifs ensemble. Nous serons désormais dans une coopération bien plus étroite et plus forte avec l’Azerbaïdjan, et allons construire ensemble un avenir conjoint. Contrairement aux meurtres commis par l’Arménie, dont les attaques contre les zones résidentielles ont tué beaucoup d’innocents pendant les derniers conflits, nous assurerons qu’aucun civil ne subisse de dommages”, a-t-il ajouté.



“Nous n’avons de préjugés, d’hostilités, de calculs sombres, implicites ou explicites, contre personne. Nous sommes prêts à coopérer étroitement avec les puissances influentes dans la région, notamment la Russie, pour construire une nouvelle Syrie bâtie selon la volonté de son propre peuple”, a-t-il affirmé.

Le président turc a indiqué qu’un accord reposant sur l’équité peut être rapidement envisageable en Méditerranée orientale si l’on renonce à se soumettre aux caprices de la partie grecque et chypriote grecque.

“La Turquie est prête à faire ce qui lui incombe pour enraciner la paix, la sérénité, la sécurité et la prospérité dans la région. Nous voulons agir ensemble avec tous les pays de la région dont nous percevons le peuple comme nos frères, comme nos amis”, a évalué Erdogan.



Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoygu, ont signé le protocole d’accord par vidéoconférence.