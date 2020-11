La Russie laisse peu de place à la Turquie dans la trêve azéro-arménienne par Metin Gurcan

L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont convenu de mettre fin aux hostilités dans la région contestée du Haut-Karabakh dans le cadre d’un accord parrainé par la Russie qui éloigne les États-Unis et l’Europe des efforts de colonisation et laisse peu de voix diplomatique à la Turquie malgré son soutien militaire à l’Azerbaïdjan.

L’accord, annoncé aux petites heures du 10 novembre, permet à l’Azerbaïdjan de conserver des zones du Haut-Karabakh qu’il a récupérées lors d’affrontements depuis le 27 septembre et oblige l’Arménie à remettre plusieurs zones adjacentes au cours des prochaines semaines.

Aux termes de l’accord, la région d’Agdam et les zones sous contrôle arménien dans la région de Kazak seraient renvoyées à l’Azerbaïdjan d’ici le 20 novembre. Une force de maintien de la paix russe composée de 1 960 soldats, 90 véhicules blindés, 380 autres véhicules et du matériel spécial serait déployée le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh et le long du soi-disant couloir de Lachin, la route principale reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, sous un mandat de cinq ans renouvelable automatiquement si aucune des parties ne s’y oppose six mois à l’avance.

Les autres zones que l’Arménie retournerait en Azerbaïdjan comprennent Kalbajar, qui sera remise d’ici le 15 novembre, et la région de Lachin d’ici le 1er décembre, à l’exclusion du corridor de Lachin de cinq kilomètres (trois miles) de large. Shusha - la deuxième plus grande ville du Haut-Karabakh, que les forces azéries se sont emparées le 8 novembre - resterait aux mains des Azéris. Une nouvelle route reliant Stepanakert, la plus grande ville du Haut-Karabakh, à l’Arménie serait construite en trois ans dans le corridor de Lachin. L’Azerbaïdjan, quant à lui, gagnerait le passage vers la République autonome de Nakhitchevan, une enclave azérie séparée du continent par une bande de terre arménienne, et la liaison serait contrôlée par les gardes-frontières russes.

Deux facteurs ont accéléré la signature de l’accord, que Moscou prépare depuis au moins deux semaines. Premièrement, l’armée azérie a abattu un hélicoptère russe volant dans l’espace aérien arménien près de la frontière avec Nakhitchevan le 9 novembre, tuant deux membres d’équipage et en blessant un. Bakou a immédiatement déclaré que l’hélicoptère avait été touché par erreur, s’est excusé et a offert de payer une compensation. La chute a poussé Bakou à accepter l’accord, que Moscou avait présenté quelques jours auparavant.

Sinon, les choses allaient plutôt bien pour l’Azerbaïdjan sur le champ de bataille. Les forces azéries, renforcées par le soutien militaire turc et les armes de fabrication israélienne, ont repris environ 30% du territoire du Haut-Karabakh, sur quelque 12 000 kilomètres carrés, dont 300 sur environ 900 colonies, principalement des zones rurales dans le sud de l’enclave. près de la frontière iranienne.

Dernièrement, les affrontements se sont déplacés vers l’axe critique Lachin-Shusha-Stepanakert. La perspective de combats dans des zones aussi densément peuplées menaçait d’augmenter le nombre de morts parmi les civils et de déclencher des vagues de réfugiés à l’approche de l’hiver, le deuxième facteur qui a précipité l’accord.

L’Azerbaïdjan dépasse nettement l’ Arménie en termes de budget de défense et de personnel militaire, selon les données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. En 2019, le pays disposait d’un budget de défense de 1,8 milliard de dollars et d’une armée de 60000 hommes, tandis que les chiffres respectifs de l’Arménie s’élevaient à 644 millions de dollars et 44000 soldats.

A en juger par les pertes des deux camps, les Azéris semblent avoir clairement prévalu sur le champ de bataille. Selon les informations locales , l’armée arménienne a perdu environ 100 chars de combat principaux, quelque 50 véhicules blindés de combat et véhicules de transport de troupes, environ 70 obusiers, 60 systèmes de lancement multiple, environ 20 systèmes de défense aérienne et plus de 400 camions depuis le 27 septembre. Les forces azéries, quant à elles, ont perdu 20 chars, environ 10 obusiers et plusieurs systèmes de lancement de fusées, près de 50 camions et une vingtaine de drones. Les chiffres, basés sur des images et des photographies corroborantes, suggèrent que l’armée arménienne a perdu près de 35% de son inventaire en termes de chars, d’artillerie et de camions. En ce qui concerne le nombre de morts, des sources locales évaluent les pertes de l’Arménie à 5 000, soit environ 10 % de son armée permanente. L’Azerbaïdjan, quant à lui, a perdu environ 1 200 hommes , selon les déclarations officielles.

En somme, l’Arménie a subi un coup dur, qui est susceptible d’avoir des conséquences durables pour sa population déjà appauvrie et son économie en difficulté et même avoir un impact sur la géopolitique de la région.

L’accord de cessez-le-feu était, en un sens, le baiser de la vie de Moscou pour Erevan avant que l’armée arménienne ne fasse face à l’effondrement total. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a qualifié l’accord de « incroyablement douloureux », admettant que les chefs militaires lui avaient conseillé d’accepter la trêve parce que « nos ressources étaient épuisées ».

Un aspect curieux de l’accord nécessite de faire la distinction entre les gagnants et les perdants à la fois sur le champ de bataille et à la table des négociations . L’Azerbaïdjan et la Turquie ont été les gagnants sur le terrain, mais la Russie et l’Azerbaïdjan sont devenus les gagnants à la table des négociations. Les gains diplomatiques de la Turquie semblent douteux. Le président azéri Ilham Aliyev a évoqué le rôle de la Turquie dans la surveillance du cessez-le-feu, mais Moscou n’a pas tardé à affirmer que seuls les soldats de la paix russes seraient déployés.

Pour Moscou, l’accord concrétise une proposition de 2018 de déployer des soldats de la paix russes dans le Haut-Karabakh, que les deux parties avaient rejetée à l’époque. Cela équivaut au contrôle russe de la région la plus peuplée et la plus développée économiquement du Haut-Karabakh et met fin au statut de l’enclave en tant que territoire dirigé par les Arméniens.

Grâce à cet accord, Moscou gèle à nouveau le conflit, mais Bakou est satisfait des gains qu’il a réalisés. Aliyev parvient à une solution à court terme qui plaît au public azéri et renforce sa main dans la politique intérieure. Il peut facilement vendre l’accord comme une victoire militaire. La main de Bakou se renforcera davantage - à la fois au pays et à l’étranger - une fois que les réfugiés azéris qui ont fui leurs foyers lorsque le conflit a éclaté pour la première fois dans les années 1990 commenceront à retourner au Haut-Karabakh dans le cadre de l’accord.

Il est toutefois important de noter qu’une paix durable exige toujours un règlement politique durable.

Erevan se dirige vers des moments difficiles, étant le perdant à la fois sur le champ de bataille et à la table. Le sentiment de fierté nationale blessée pourrait aiguiser les sentiments nationalistes parmi le peuple arménien et augmenter la pression sur le gouvernement de Pashinyan. Ce qui est certain, c’est que l’accord a considérablement accru la dépendance de l’Arménie à l’égard de la Russie.

Et qu’en est-il de la Turquie ? Le soutien militaire turc , ainsi que l’assistance israélienne en matière d’armement, ont contribué à faire pencher la balance en faveur de l’Azerbaïdjan sur le champ de bataille. Pourtant, la diplomatie turque semble avoir peu de mot à dire sur la table des négociations actuellement. En aidant l’Azerbaïdjan, Ankara a fermement poussé Erevan dans les bras de la Russie. En d’autres termes, il a effectivement sous-traité le travail de saper Nikol Pashinyan, favorable à l’Occident, que Moscou a considéré avec suspicion depuis son arrivée au pouvoir après une « révolution de velours » en 2018.

De plus, le corridor prévu de Nakhitchevan, qui partage une minuscule frontière avec la Turquie, vers le continent azéri sera également sous contrôle russe, ce qui atténue les espoirs d’Ankara d’utiliser la route comme une porte d’entrée pour renforcer son influence en Azerbaïdjan et en Asie centrale.

Si l’accord devait être conclu, son impact sur les futurs efforts de normalisation entre la Turquie et l’Arménie est une autre question qui mérite l’attention. En signe de solidarité avec l’Azerbaïdjan, la Turquie a gardé sa frontière avec l’Arménie scellée et a refusé d’établir des relations diplomatiques avec Erevan depuis les années 1990. Le détachement du Nakhitchevan d’Azerbaïdjan a été un point de discorde clé dans le conflit. Maintenant que la Russie apporte une solution partielle au problème, cela pourrait-il encourager Ankara à renouveler ses efforts de normalisation avec Erevan ? Une telle perspective semble lointaine pour le moment, mais ne peut être exclue après la fin des affrontements.

Les accords de cessez-le-feu sont généralement des accords à court terme, mais ceux qui réussissent ont la chance d’évoluer vers une paix durable. Et le conflit du Haut-Karabakh se dirige maintenant vers un processus de négociation à long terme qui oblige Ankara à traiter la question du Nakhitchevan en tandem avec la question de la normalisation avec Erevan. C’est ainsi qu’une paix durable pourrait être instaurée dans toute la région. Le dernier accord suggère que la voie vers une telle paix passera également par Moscou.

Metin Gurcan

Al-Monitor