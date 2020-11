Qui a vraiment gagné dans le sud du Caucase ? par Amberin Zaman

De toutes les récentes incursions étrangères de la Turquie, elle a été la plus rapide et la plus décisive.

L’intervention de la Turquie en septembre avec des conseillers militaires, des drones de précision et des mercenaires syriens a permis à l’Azerbaïdjan de ravager tous ses territoires occupés par l’Arménie pendant près de trois décennies en six semaines sanglantes. L’homme fort du pays, le président Ilham Aliyev, a reçu un grand coup de pouce. La puissance dure turque a modifié l’équilibre dans le sud du Caucase, tout comme cela a été fait en Syrie et en Libye. Pourtant, Moscou, qui est restée les bras croisés pendant une grande partie du conflit, est considérée par beaucoup comme le véritable gagnant. Est-ce cela ?

La défaite a été cruelle et humiliante pour l’Arménie. Ses dirigeants sont assaillis par un public furieux en tant que traîtres. Il a perdu au moins 1500 soldats, avec un nombre non déclaré de manquants, une partie importante de son équipement militaire et toutes les terres qu’il espérait troquer pour un futur accord qui aurait donné au Haut-Karabakh à majorité arménienne le droit à l’autodétermination . Un accord de cessez-le-feu en neuf points négocié par le Kremlin et entré en vigueur mardi a effectivement sauvé le contrôle arménien sur environ 70% du Haut-Karabakh proprement dit. Environ 2 000 soldats de la paix russes seront déployés dans et autour de l’enclave, ce qui signifie également un retour des forces russes en Azerbaïdjan. La mainmise de la Russie sur l’Arménie est presque totale, son influence sur l’Azerbaïdjan est sans doute plus grande, dans la mesure où elle peut relancer les hostilités.

La sagesse conventionnelle est que la Russie a permis à la Turquie d’adoucir l’Arménie pour le meurtre, puis s’est précipitée et a imposé ses propres conditions. La Russie a déclaré que la Turquie ne ferait pas partie des forces de maintien de la paix sur le terrain, bien que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait affirmé le contraire aujourd’hui.

Alors, qu’est-ce que la Turquie a gagné ? Richard Giragossian, directeur du Centre d’études régionales, un groupe de réflexion indépendant basé à Erevan, affirme que la Turquie a retrouvé son rôle perdu de « principal patron militaire » de l’Azerbaïdjan, un rôle qu’elle avait perdu lorsque l’Azerbaïdjan a été écrasé par l’Arménie lors de la guerre au Nagorno-Karabakh a éclaté pour la première fois en 1991. « Les ventes d’armes et les conseillers turcs ont maintenant remplacé la Russie » et voudront que les choses restent ainsi. « Je ressens l’inquiétude de l’Azerbaïdjan face au déploiement des soldats de la paix russes », a déclaré Giragossian à Al-Monitor.

Pour de nombreux Azerbaïdjanais, la guerre ne consistait pas seulement à regagner le territoire perdu. « C’était une guerre de libération de la Russie », a déclaré Thomas de Waal, chercheur senior à Carnegie Europe et auteur de plusieurs livres sur le Caucase.

Le plus grand gain stratégique de la Turquie, estime-t-il, est l’ouverture d’un couloir de transport, bien que surveillé par la Russie, vers le Nakhitchevan, une enclave azerbaïdjanaise à la frontière orientale de la Turquie qui lui donnerait un accès passant par l’Arménie à l’Azerbaïdjan proprement dit et au-delà, « reliant Istanbul à tous les route vers Bichkek en Asie centrale », a déclaré de Waal à Al-Monitor. En tant que telle, la Turquie sera connectée par chemin de fer à la Russie une fois les liaisons rétablies.

En effet, parler de la grande victoire de la Russie peut être quelque peu exagéré. « Il y a des points faibles dans l’accord. La Russie a peut-être mordu plus qu’elle ne peut mâcher. Il a moins de 2 000 soldats au milieu d’une zone de conflit », a soutenu de Waal. « C’est un accord mais ce n’est pas une paix », a-t-il ajouté.

Ainsi, alors que son groupe de Minsk coprésident la France et les États-Unis, chargés de négocier un règlement de paix depuis 1993, ont semblé totalement impuissants et hors de propos alors que le conflit faisait rage, la Russie voudra les garder dans le jeu, ne serait-ce que pour eux pour approuver l’accord de cessez-le-feu. « Enfin, il n’y a rien sur le statut du Haut-Karabakh dans cet accord », a écrit de Waal dans un essai pour Carnegie. « C’est la question au cœur du différend depuis plus d’un siècle. Le laisser de côté est délibéré, mais cela signifie qu’une question politique extrêmement sensible restera non résolue. »

En fin de compte, les inquiétudes concernant l’empiètement russe pourraient pousser la Turquie à rouvrir sa frontière terrestre avec l’Arménie, bouleversant encore une fois les équilibres, cette fois en faveur d’Erevan. La frontière a été scellée en solidarité avec l’Azerbaïdjan lorsque les forces arméniennes ont occupé la région de Kelbajar en 1993. Aux termes de l’accord de lundi, Kelbajar sera la première zone occupée à être renvoyée en Azerbaïdjan le 14 novembre.

Une fois que le retrait des forces arméniennes de toutes les zones occupées sera terminé, les excuses d’Ankara pour abandonner un ensemble d’accords négociés par la Suisse signés avec l’Arménie en 2009 pour établir des relations diplomatiques et rouvrir la frontière disparaîtront.

Zaur Shiriyev, analyste azerbaïdjanais pour l’International Crisis Group, estime que l’Azerbaïdjan favoriserait la normalisation entre la Turquie et l’Arménie car elle contribuerait à diluer l’influence russe. Il serait également plus facile pour Bakou de tisser des liens économiques avec son voisin de longue date hostile. « Plus important encore, cela stimulerait la réconciliation, atténuerait la haine et permettrait aux peuples de la région d’apprendre à vivre ensemble en paix », a déclaré Zaur Shiriyev à Al-Monitor.

"Il faut un plan de paix qui conduirait à un traité de paix et la normalisation totale des relations de la Turquie avec l’Arménie devrait en faire partie. En fait, la Turquie devrait déclarer maintenant qu’elle ouvrira unilatéralement sa frontière avec l’Arménie dès qu’il y aura un traité de paix », a confirmé Ozgur Unluhisarcikli, directeur turc du German Marshall Fund des États-Unis, dans des commentaires envoyés par courrier électronique à Al-Monitor.

Mais l’Arménie, choquée par les obus, ne devrait guère accueillir de telles initiatives, surtout tant qu’Erdogan, que beaucoup considèrent comme l’instigateur de la guerre, reste au pouvoir.

"La Turquie a servi de moteur à l’effort de guerre azéri dans le centre de commandement, dans les airs avec des drones et des F16 Bayraktar de fabrication turque et sur le terrain avec des mercenaires syriens, ainsi que dans l’arène diplomatique. En tant que tels, les Arméniens voient Ankara comme le gestionnaire, le réparateur et le chuchoteur terroriste de Bakou », a déclaré Khatchig Mouradian, chargé de cours en études sur le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Afrique à l’Université de Columbia.« Le soutien sans faille d’Ankara à la guerre du Haut-Karabakh pourrait bien avoir été le dernier clou de la cercueil de la normalisation turco-arménienne à court terme. Il est difficile d’imaginer Erevan s’engager dans un effort pour relancer le processus de normalisation à un moment où l’Arménie pleure des centaines de jeunes qui sont devenus la proie des drones turcs », a déclaré Khatchig Mouradian à Al-Monitor .

« La simple suggestion d’une réconciliation turco-arménienne suffit pour être qualifié de traître, pour être publiquement lynchée », a déclaré Diana Yayloyan, chercheuse arménienne et militante civique. La guerre a ravivé les traumatismes des meurtres génocidaires de plus d’un million d’Arméniens par les forces ottomanes en 1915. « Dans la psyché arménienne, les Azerbaïdjanais et les Turcs sont fusionnés en un peuple turc qui veut anéantir le peuple arménien. L’injection de mercenaires syriens était un nouveau creux inattendu », a déclaré DianaYayloyan à Al-Monitor. « Des années de travail de normalisation de la société civile ont été réduites en morceaux. Nous sommes revenus à zéro », a-t-elle déclaré.

Le ton jubilatoire d’Aliyev, se moquant ouvertement du Premier ministre arménien assiégé, Nikol Pashinyan, n’aura pas aidé. « Que s’est-il passé, Pashinyan ? Aliyev a demandé dans une allocution télévisée au peuple azerbaïdjanais. « Qu’est-il arrivé au statut [du Haut-Karabakh]. Le statut est allé en enfer », ria-t-il.

Avec le temps, le pragmatisme peut finalement prévaloir et les Arméniens peuvent commencer à « compter avec leur propre orgueil, qui est une cause contributive » de leur défaite, a déclaré de Waal. « Les nationalistes n’aimeront pas cela, mais la coexistence est inévitable », a tweeté Onnic J. Krikorian, journaliste basé à Tbilissi qui a vécu en Arménie pendant des années. « Ce sera un chemin long et difficile, mais il faudra le parcourir. Espérons que de nombreux Arméniens et Azerbaïdjanais s’y lanceront maintenant.

Amberin Zaman

Al-Monitor