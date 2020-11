Déclaration du Caucus arménien du Congrès sur l’accord de paix du Haut-Karabakh

Aujourd’hui, les représentants Adam Schiff (D-CA), Jackie Speier (D-CA), Frank Pallone (D-NJ) et Gus Bilirakis (R-FL), coprésidents du Congressional Caucus on Armenian Issues, ont publié la déclaration suivante :

« En tant que coprésidents du Caucus du Congrès sur les questions arméniennes, nous présentons nos plus sincères condoléances au peuple d’Arménie et d’Artsakh. Ils ont bravement défendus leur patrie contre l’Azerbaïdjan et les mercenaires étrangers soutenus par la Turquie, face à des attaques de drones dévastateurs et à des atrocités perpétrées par les forces azéries. Nous soutenons l’Arménie et l’Artsakh et réaffirmons notre soutien continu au gouvernement démocratique arménien et au droit de l’Artsakh à l’autodétermination.

« Nous sommes profondément déçus de l’incapacité des États-Unis à jouer un rôle productif pour éviter cette issue tragique. Depuis le début de l’offensive azérie le 27 septembre 2020, nous avons appelé l’administration à utiliser toutes les ressources disponibles pour responsabiliser la Turquie et l’Azerbaïdjan. Si l’administration avait agi de manière déterminée pour parvenir à un cessez-le-feu et utilisé des leviers tels que la suspension de l’aide militaire, le rétablissement de l’article 907 de la loi sur le soutien à la liberté et les sanctions, des milliers de vies auraient pu être sauvées et un retour à des négociations pacifiques aurait été possible.

« Alors que nous étudions l’accord annoncé hier, nous redoublerons d’efforts pour soutenir l’Arménie et l’Artsakh contre l’hostilité scandaleuse de l’Azerbaïdjan et de la Turquie et pour demander des comptes à tous ceux qui ont commis des atrocités contre des civils ces dernières semaines. Les États-Unis ne doivent pas continuer à ignorer passivement la menace que représente la Turquie pour la stabilité de la Méditerranée orientale, du Moyen-Orient et des caucus. »

Déclaration du Sénteur Menendez sur les développements dans le Caucase du Sud

Le sénateur américain Bob Menendez (DN.J.), membre de rang de la commission sénatoriale des relations étrangères, a publié la déclaration suivante concernant l’accord négocié par la Russie pour cesser les combats dans la région du Caucase du Sud :

« C’est un moment tragique pour les Arméniens de souche partout dans le monde. L’accord signé plus tôt cette semaine renforce la position de la Russie, de la Turquie et de l’Azerbaïdjan dans le sud du Caucase et pourrait déstabiliser la région pour les années à venir. Après que les hauts responsables de l’administration Trump ont décidé de rester largement absents tout au long de ce conflit, la sécurité du peuple arménien, qui a déjà subi des violences brutales de la part des présidents Aliyev et Erdogan, repose désormais sur des « casques bleus » envoyés par Poutine. À l’avenir, les États-Unis doivent se réengager sérieusement dans la région et veiller à ce que le Groupe de Minsk de l’OSCE, et non ce trio d’autoritaires, dirige le processus de paix.

« De même, je suis profondément préoccupé par le rôle que les articles de défense fournis par les États-Unis ont pu jouer dans ce conflit et en particulier dans les attaques contre des civils arméniens. En plus d’enquêter de manière approfondie sur ces rapports et de répondre de manière appropriée à toute violation de la loi américaine, les États-Unis doivent immédiatement suspendre la fourniture d’articles de défense à la Turquie et à l’Azerbaïdjan afin de ne permettre aucun abus futur. L’article 907 de la loi de soutien à la liberté reste la loi du pays, et ce conflit a souligné la nécessité pour l’administration de l’appliquer.

« À ma demande, le Government Accountability Office procède actuellement à un examen de l’impact de l’aide américaine en matière de sécurité en Azerbaïdjan, qui a explosé sous l’administration Trump. Les enseignements de cet examen seront essentiels, mais nous ne pouvons pas attendre qu’il soit terminé pour agir. C’est pourquoi j’ai présenté deux résolutions du Sénat exigeant que le secrétaire Pompeo fasse un rapport sur les violations des droits de l’homme commises par l’Azerbaïdjan et la Turquie et sur le rôle que l’aide à la sécurité américaine et les transferts d’armes peuvent jouer dans ces abus. Ces résolutions peuvent être utilisées à tout moment pour interrompre l’assistance à la sécurité américaine et les transferts d’armes vers l’Azerbaïdjan et la Turquie si l’administration Trump ne parvient pas à franchir cette étape elle-même.

« Les États-Unis doivent également répondre aux besoins humanitaires créés par cette violence, en particulier aux besoins des dizaines de milliers d’arméniens de souche qui se trouvent maintenant déplacés de force de leurs foyers par la guerre de six semaines. Alors que l’hiver approche et que la pandémie du COVID-19 fait rage, le Congrès et l’administration Trump doivent agir rapidement pour garantir que l’aide humanitaire atteigne ceux qui en ont le plus besoin."

Déclaration du sénateur Markey sur l’accord de l’Artsakh

Le sénateur Edward J. Markey (D-Mass.), Membre de la commission des relations extérieures du Sénat, a exprimé sa préoccupation concernant l’accord négocié par la Russie signé entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie pour mettre fin aux combats dans le Haut-Karabakh et ses environs.

« C’est une honte que les États-Unis sous la direction de Trump-Pompeo aient à nouveau cédé une importante question de politique étrangère à la Russie, cette fois au détriment de nos amis arméniens qui ont été ciblés, attaqués et exploités par la Turquie et l’Azerbaïdjan ».

« C’est une tache indélébile sur cette administration d’avoir permis à l’ami du président Trump, Erdogan, d’organiser un accaparement des terres dans le Caucase du Sud et de se moquer du processus de l’OSCE à Minsk. Mes pensées vont au peuple arménien qui a subi des attaques incessantes tout au long de cette campagne de la part de la Turquie et de l’Azerbaïdjan, y compris l’utilisation signalée de combattants étrangers importés de Syrie.

« Comme je l’ai déjà dit, les États-Unis doivent clairement condamner cette campagne militaire illégale et mettre fin à notre aide en matière de sécurité à l’Azerbaïdjan et à la Turquie. Nous devons également être prêts à fournir l’aide humanitaire dont le peuple arménien aura désespérément besoin. Il est également essentiel que nous continuions à soutenir les institutions démocratiques en Arménie alors que le pays traverse cette période difficile.