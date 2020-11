Des experts de l’ONU confirment la complicité de la Turquie et de l’Azerbaidjan dans l’arrivée de mercenaires au Karabakh

Les experts des droits de l’homme de l’ONU * ont pris note de l’accord conclu le 9 novembre pour mettre fin aux hostilités dans le conflit du Haut-Karabakh et espèrent qu’il conduira à une paix durable dans la région. Ils sont néanmoins préoccupés par l’utilisation de mercenaires dans et autour de la zone de conflit jusqu’à ce que cet accord soit conclu, et se sont déclarés alarmés par les conséquences dévastatrices pour la population civile, avec peu de chances de rendre des comptes.

Le groupe de travail des Nations Unies sur l’utilisation de mercenaires a déclaré qu’il y avait de nombreuses informations selon lesquelles le gouvernement azerbaïdjanais, avec l’aide de la Turquie, comptait sur les combattants syriens pour consolider et soutenir ses opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, y compris sur la ligne de front. Les combattants semblaient être principalement motivés par des gains privés, étant donné la situation économique désastreuse en République arabe syrienne, ont déclaré les experts de l’ONU. En cas de décès, leurs proches se seraient vu promettre une compensation financière et la nationalité turque.

La manière dont ces personnes ont été recrutées, transportées et utilisées dans et autour de la zone de conflit du Haut-Karabakh semblait conforme à la définition d’un mercenaire, telle qu’énoncée par les instruments juridiques internationaux pertinents, y compris la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation et le financement et la formation des mercenaires , à laquelle l’Azerbaïdjan est partie, a déclaré Chris Kwaja, qui préside le groupe de travail.

En outre, des informations indiquent que la Turquie s’est livrée à un recrutement et à un transfert à grande échelle d’hommes syriens en Azerbaïdjan par le biais de factions armées, dont certaines sont affiliées à l’armée nationale syrienne. « Le rôle présumé de la Turquie est d’autant plus préoccupant étant donné les allégations similaires adressées plus tôt cette année par le Groupe de travail en relation avec son rôle dans le recrutement, le déploiement et le financement de ces combattants pour participer au conflit en Libye », a ajouté Kwaja.

Le Groupe de travail a également reçu des informations indiquant que l’Arménie a été impliquée dans le déploiement de ressortissants étrangers pour combattre dans le conflit du Haut-Karabakh. Les experts examinent ces rapports pour déterminer les liens possibles avec les activités liées aux mercenaires, tels que le contexte dans lequel ces acteurs opèrent et leurs motivations éventuelles. Le Groupe de travail continuera de surveiller toute utilisation d’acteurs liés au mercenaire par les parties.

Depuis la reprise des hostilités le 27 septembre 2020 et jusqu’au dernier cessez-le-feu, le Groupe de travail est de plus en plus préoccupé par les informations répétées faisant état d’attaques délibérées et aveugles dans des zones peuplées à l’intérieur et autour de la zone de conflit du Haut-Karabakh, ainsi que dans d’autres zones éloignées des combats, qui ont fait un nombre croissant de victimes civiles, dont des enfants. Des dommages considérables aux biens et infrastructures civils, y compris les écoles et les hôpitaux, ont également été largement signalés ; ainsi que des incidents impliquant des journalistes.

Dans ce contexte, il est encore plus inquiétant que les combattants syriens déployés en Azerbaïdjan soient affiliés à des groupes armés et à des individus qui, dans certains cas, ont été accusés de crimes de guerre et de graves violations des droits de l’homme pendant le conflit en Syrie, ce qui semble perpétuant un cycle d’impunité et risquant de nouvelles violations du droit international », ont-ils ajouté.

« Nous appelons fermement les parties et les États qui les soutiennent à retirer immédiatement tous les mercenaires et acteurs associés et à ne pas s’engager dans d’autres recrutements, financements et déploiements », ont déclaré les experts.

Les experts ont également fait part de leurs préoccupations au sujet des allégations ci-dessus directement aux Gouvernements azerbaïdjanais et turc et ont informé la République arabe syrienne.