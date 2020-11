« Arménie-Azerbaïdjan : ne riez pas, le Haut-Karabakh, ça nous concerne », par Jean-Yves Camus

Coincés entre une Turquie belliqueuse et revancharde et un Azerbaïdjan tout aussi belliqueux et expansionniste, les Arméniens du Haut-Karabakh sont pris en étau et ont la nette impression d’être les grands oubliés des démocraties européennes.

Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques (ORAP), Fondation Jean Jaurès, chercheur associé à l’IRIS, a « rédigé cet article juste avant l’arrêt des combats. Rien à ajouter ». A lire sur Charlie Hebdo : https://charliehebdo.fr/2020/11/international/armenie-azerbaidjan-ne-riez-pas-le-haut-karabakh-ca-nous-concerne/