A Erévan une jeune femme tenant son enfant « Nikol, ta femme et ton enfant sont à tes côtés, mon enfant n’a plus son père ! »

A Erévan face au Palais du gouvernement, un groupe de femmes originaires de l’Artsakh (Haut-Karabagh) manifestaient en demandant la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

L’un de ces femmes étaient venue avec son enfant pour protester. Elle dit aux journalistes présents à l’adresse de Nikol Pachinian la jeune femme dit « Personne ne comprend, il regarde mais ne comprend pas ! Sa femme et son enfant sont avec lui, mais mon enfant est sans son père. Qu’il vende la terre à l’époque, lorsque mon mari était assie chez moi à mes côtés ».

Officiellement plus de 1 300 soldats, réservistes et volontaires Arméniens sont morts dans les combats en Artsakh depuis le 27 septembre jusqu’à l’arrêt des combats.

Krikor Amirzayan