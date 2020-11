Le président Arayik Harutyunyan a appelé le général Djalal Harutyunyan le Héros de l’Artsakh à l’occasion de son anniversaire

Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh a eu aujourd’hui 11 novembre un entretien téléphonique avec le général Djalal Harutyunyan ex-Ministre de la Défense et Héros de l’Artsakh, à l’occasion de son anniversaire. L’état de santé du général Djalal Harutyunyan grièvement blessé lors des combats s’améliore a indiqué Arayik Harutyunyan. « Je lui ai souhaité de retrouver la santé et de se rétablir rapidement à notre soldat dévoué qui a apporté sa grande contribution à la patrie et au peuple » a indiqué le président de l’Artsakh en évoquant l’entretien téléphonique.

Krikor Amirzayan