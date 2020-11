A Erevan, le choc et l’accablement : « Ce qui s’est passé est bien pire qu’une simple défaite militaire »

Clap de fin. Sur l’emblématique place de la République de Erevan, l’écran géant qui diffusait à longueur de journée les clips guerriers à la gloire des combattants arméniens au Nagorny Karabakh a été retiré, en catimini et à la va-vite.

Comme s’il fallait ne pas en rajouter à l’immense traumatisme que vivent les Arméniens depuis l’annonce lundi d’un cessez-le-feu consacrant la lourde défaite face à l’Azerbaïdjan.

A la stupeur de la nouvelle, relayée en pleine nuit via Facebook par le Premier ministre Nikol Pachinian, a succédé ces deux derniers jours un mélange d’incompréhension, de désespoir et d’impuissance. (...)