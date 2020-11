VIDEO-Le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, appelle les habitants de l’Artsakh à rentrer chez eux

Le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan dans une déclaration diffusée sur sa page facebook il y a quelques minutes, a appelé tous les habitants de l’Artsakh réfugiés en Arménie à retourner en Artsakh.

« Tous vos problèmes seront résolus, je vous invite à retourner au Karabakh (…) pendant ces deux jours, nous allons résoudre le problème des infrastructures, de l’eau, de l’électricité, nous essaierons de résoudre le problème du gaz. Je veux m’assurer que nous avons toutes les ressources pour qu’il n’y ait pas de problème social » a déclaré Harutyunyan.

Quant à la question des habitants Arméniens des localités passées sous contrôle de l’Azerbaïdjan, Arayik Harutyunyan a souligné que le gouvernement d’Artsakh est prêt à leur fournir les conditions sociales, de vie et de logement minimales à Erevan dans un premier temps, et si possible en Artsakh dans un second temps.

Le président de l’Artsakh exhorte également les citoyens à rester à l’écart des soulèvements politiques.

« Ne participez pas à ces processus dans les rues d’Erevan, cela ne convient pas aux habitants du Haut-Karabakh. Vous n’avez rien à voir avec des intrigues politiques, soyez calme » a déclaré Harutyunyan.

Krikor Amirzayan