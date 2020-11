Le président du Karabakh Arayik Harutyunyan s’exprime en direct

Le président du Karabakh Arayik Harutyunyan s’est exprimé en direct mercredi 11 novembre :

Nous avons tous trahi des soldats âgés de 18 à 20 ans.

Nous avons laissé seuls des soldats de 18 ans, nous avons laissé des détachements de volontaires.

-Les politiciens qui cherchent aujourd’hui des traîtres, laissons-les présenter des informations sur la participation de leurs enfants, leurs proches. Vous avez triché en prenant des « selfies » .

La place du président du pays n’est pas en première ligne, ce n’est pas la ville de Hadrut. Lorsque 1000 à 1500 personnes fuyaient, je devais aller à Hadrut. Nous avons trahi la nation collectivement

Aujourd’hui, nous résolvons des problèmes d’infrastructure et des problèmes sociaux. Il y a suffisamment de ressources pour assurer une vie normale. Toutes les routes seront protégées :

Résidents du Karabakh revenez au Karabakh

Les hommes qui ont quitté Stepanakert et se sont cachés à Erevan sont des traîtres. Je peux ouvrir de nombreuses parenthèses, mais sachez que nous avons trahi notre armée nationale collectivement.

Des subdivisions de réserve sont venues, certaines pendant plusieurs heures, d’autres pendant plusieurs jours. Permettez-moi de mentionner un cas ․ Le colonel Grigory Sahakyan, censé diriger deux bataillons d’Arménie, a refusé de participer à l’opération prévue pour la défense de Shushi

Seuls les personnes qui ont combattu en première ligne et les mères qui ont perdu leurs fils ont le droit de dire quelque chose et de nous accuser.

Nous avons été obligés de signer un cessez-le-feu à la fin car nos soldats risquaient d’être encerclés car Stepanakert n’avait pas de défenseurs.

Il y avait plusieurs centaines de personnes [défendant Stepanakert]. Devions-nous faire face à plus de six mille soldats avec cela ? Et après avoir capturé Stepanakert, toute notre armée, qui était à Martuni, à Garnir Shuga aurait été encerclée à seulement quelques kilomètres.

Oui, nous avons évacué Stepanakert à temps, nous avons dû éviter un nombre de victimes civiles de plusieurs milliers. Ils ont dit que la panique régnait dans l’armée, pas un seul soldat n’a paniqué, sachant que la population civile quittait un endroit dangereux, au contraire, ils l’ont salué et savaient qu’il n’y aurait aucune victime face à chaque obus explosif. Soit dit en passant, grâce à l’organisation en temps voulu de l’évacuation, nous avons réussi à avoir très peu de pertes.

Chers citoyens d’Artsakh, je vous conseille de rester à l’écart de ces soulèvements politiques, de ne pas participer à ces processus dans les rues d’Erevan, ce n’est pas approprié pour le peuple du Karabakh

Aujourd’hui, nous promettons de tout faire pour qu’il n’y ait pas de problèmes sociaux. Aujourd’hui, nous sommes prêts à offrir les conditions de vie minimales à Erevan dans un premier temps, puis en Artsakh, et plus tard aussi de manière radicale

Assurons nous que nous vivrons mieux en Artsakh que partout ailleurs, car ils ne nous attendent nulle part ailleurs.

Je remercie notre lieutenant-général, l’ancien commandant Levon Mnatsakanyan. En utilisant l’artillerie, il a pu non seulement repousser les attaques, mais aussi donner l’impression que nous avions des troupes dans toute une zone où les troupes fuyaient .