La Géorgie a ouvert son ciel pour le transfert des forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh

La Géorgie a ouvert son espace aérien pour le transfert des forces russes chargées de maintenir la paix au Haut-Karabagh à la demande de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan a indiqué à Tbilissi Zourab Abachidzé le représentant spécial du Premier ministre géorgien. « A la demande azérie et arménienne, à titre exceptionnel une partie des forces russes chargées de la paix et cela pour une durée déterminée, transiteront par le ciel géorgien. Nous avons informé nos collègues » a indiqué Zourab Abachidzé.

Krikor Amirzayan