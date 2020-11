La réaction officielle de l’Elysée sur l’accord de cessez-le-feu en Artsakh

Accord entre la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh : ci-dessous la déclaration officielle de l’Elysée :

"La Fédération de Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé hier soir un accord sur le Haut-Karabagh. Cet accord intervient après plusieurs semaines de combats, durant lesquelles l’engagement de la France pour aboutir à un arrêt total des violences et à une solution négociée a été constant.

La France procède actuellement à l’analyse des termes prévus par l’accord, et poursuivra activement ses consultations avec la Russie pour parvenir à une solution politique durable qui préserve et respecte les intérêts de l’Arménie. Le Président de la République s’entretiendra par ailleurs très prochainement avec les dirigeants arméniens et azerbaidjanais.

La France demande fermement à la Turquie de mettre fin à ses provocations au sujet du HautKarabagh, de faire preuve de retenue et de ne rien faire qui compromette la possibilité qu’un accord durable soit négocié entre les parties et dans le cadre du groupe de Minsk.

Dans l’immédiat, la priorité doit rester l’arrêt durable des combats et le respect du cessez-le-feu. La France s’est fortement mobilisée dans ce sens depuis plusieurs semaines.

Une mission médicale est arrivée samedi dernier à Erevan à la demande du Président de la République. Elle est composée d’une équipe de chirurgiens et de matériel médical. Une réunion de coordination aura lieu à l’Elysée ce jeudi entre les opérateurs publics et privés, afin de répondre au plus près aux besoins et des victimes du conflit et de la population arménienne dans son ensemble."