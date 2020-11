Le combat du Gallois Eilian Williams pour le peuple Arménien

Royaume-Uni, tu as trahi l’Arménie ! Pourquoi soutenir la terreur turque et les crimes de guerre azéris ?

Il s’appelle Eilian Williams, agriculteur des collines galloises et éleveur de moutons qui est arrivé à concilier son emploi avec un militantisme pro-arménien aboutissant à l’érection du premier Mémorial Arménien de Grande Bretagne ; plus précisément au Pays de Galles à Cardiff en 2007.

Depuis près de 20 ans le Gallois Eilian Williams se préoccupe du sort du peuple arménien.

Encore aujourd’hui il manifeste sa protestation envers le gouvernement britannique qui, dans une absence criante, au lieu d’être, à minima, dans l’empathie avec les Arméniens, semble plutôt du côté des agresseurs.

En 1894-96 déjà, le Pays de Galles avait été profondément marqué par les massacres perpétrés sur les arméniens. Des manifestations de protestations s’étaient organisées dans tout le pays. La petite communauté arménienne s’employait à fournir des secours. C’est alors qu’Eilian Williams se pose la question : Pourquoi a-t-on égorgé ce peuple ?

À l’âge de 22 ans, lisant le mensuel Ararat dans lequel écrivait, en 1916, le romancier arménien Michael Arlen (Dikran Kouyoumdjian), il est frappé par cette phrase prononcée par le personnage de Sarkis : « "une insupportable tristesse pèse sur votre âme ». De ce jour, il accentue ses recherches, choqué par l’oppression dominante et abusive des Turcs.

Eilian Wiliams avait aussi été intrigué par l’étonnante similitude existante entre les Khatchkars Arméniens et les Croix celtiques Galloises. De même que certaines similitudes linguistiques d’un lointain lien ; comme par exemple : Dwr, en gallois et Tchour(eau) ; Hen, en gallois et Hin (vieux) ; Chwaer, en gallois et Kuir (sœur) ; Carreg, en gallois et Kar (pierre).

En 1997, ce terrien pur cru entreprend alors de créer la Welsh Armenian Solidarity pour promouvoir l’amitié entre les deux peuples. Mais c’est l’injustice envers le Génocide Arménien qui le pousse : l’anéantissement de tout un peuple de ses terres ancestrales.

C’est ainsi que le 30 octobre 2001, avec l’aide du Docteur Rostom Stepanian, une majorité des parlementaires de l’Assemblée Nationale du Pays de Galles signent une Résolution reconnaissant le Génocide et appelle les gouvernements Britannique et Turc à en faire de même. En Mars 2004 un vote unanime de la municipalité de Gwynedd, reconnaît la réalité du Génocide des Arméniens et le 24 Avril 2005 par celle de Cardiff et du Conseil de Comté. Le même jour, le Conseil gallois des Eglises Libres reconnaissait à son tour le Génocide. Et en 2006, la majorité des membres Gallois du Parlement britannique votait à la majorité la Reconnaissance du Génocide des Arméniens.

Mais ce n’est pas tout. Outre une pétition mise en ligne à l’adresse du Premier Ministre britannique, le 3 novembre 2007, toujours sous son impulsion, est inauguré à Cardiff, face au Temple de la Paix, le premier Mémorial de Grande Bretagne dédié aux victimes du Génocide des Arméniens. Une entreprise 100% Galloise sous la direction de John Torosyan. Le monument offert par la communauté Gallo-Arménienne, est une Croix stylisée d’ardoise rose, façonnée par le célèbre sculpteur Gallois Leuan Rees. Elle sera dévoilée en présence de nombreuses personnalités politiques britanniques, galloises et arméniennes, sous la double bénédiction des clergés arméniens et gallois.

Ainsi, à l’issue d’un combat incessant, le fier, tranquille, mais déterminé, le berger a permis à la communauté arménienne du Pays de Galles de caresser au plus près, le rêve que lui-même avait fait à l’aube de ses 20 ans : honorer le peuple et faire reconnaître le Génocide des Arméniens.

Jean Eckian