Appel à l’unité de Serj Tankian

Dans un message posté sur sa page Facebook, le leader du groupe de hard rock System of a down lance un appel aux Arméniens où qu’ils se trouvent.

« Au cours des 45 derniers jours, malgré les difficultés extrêmes, l’unité de notre peuple m’ a inspiré. Par notre capacité à nous mobiliser au profit de notre nation et de notre avenir. Il est évident pour moi, comme il devrait l’être pour vous, que l’accord qui a été signé s’est imposé à nous en raison de la multitude de nos ennemis et de l’inaction de nos alliés au sein de la communauté internationale. Je suis en colère, comme vous, d’avoir été exploité une fois de plus dans notre histoire », a déclaré M. Tankian.

Cependant, déclare-t-il, l’instabilité devrait être traitée à l’intérieur.

« Depuis le cessez-le-feu de 1994 en Artsakh, nous avons eu l’occasion de renforcer notre diplomatie et l’armée de notre nation, mais nous avons été victimes de la corruption et de l’oligarchie. Au lieu d’agir sur le potentiel politique et économique de la diaspora, ils ont choisi de nous utiliser comme on le ferait d’un guichet de banque automatique ». Et de conclure : « Ce n’est pas le moment de faire de la politique et de jouer à Game of throne. Ni d’être à l’origine d ’images dégoûtantes de brutalité et de pillage dans notre pays. C’est gênant et insultant pour ces braves soldats qui ont donné leur vie en se battant pour notre existence. Nous ne vous permettrons plus jamais de nous diviser. Nous avons tous de nombreuses questions. Mais pour que ces questions trouvent une réponse objective, nous devons permettre au processus démocratique de se dérouler. Après tout, contrairement à nos voisins, nous sommes une démocratie. Peut-être jeune et inexpérimentée, mais une démocratie quand même. Alors redirigeons notre colère et notre fureur et utilisons-les comme tremplins pour une Arménie unifiée et travaillons dur chaque jour pour obtenir justice pour les événements catastrophiques de cette guerre. Construisons ensemble une nation plus forte, plus puissante mais plus juste. Une nation qui n’a de comptes à rendre à personne et qui n’est soumise à personne »