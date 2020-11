Nikol Pachinian : ne pas mettre fin à la guerre aurait signifié beaucoup plus de pertes territoriales et des morts supplémentaires

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a écrit aujourd’hui sur facebook que « ne pas aller à l’étape de la fin de la guerre en Artsakh aurait entraîné beaucoup plus de pertes et de morts », ajoutant que cette décision avait été prise sur la base de l’analyse et des évaluations de l’état-major des Forces armées arméniennes et du président de l’Artsakh.

« La plus grande faute qui m’est attribuée est que j’ai accepté de remettre Aghdam, Lachine, Karvachar à l’Azerbaïdjan. En fait, cet épisode ne concerne pas la remise, mais la conservation, car ce document a été signé dans une situation où Chouchi était tombé, alors qu’en fait, l’état-major général des forces armées d’Arménie signalait que les ressources étaient dans une situation assez problématique. Les dirigeants politiques de l’Artsakh partageaient également ce point de vue. Que se serait-il passé s’il n’avait pas été signé ? Ce document a donné ce que nous ne pouvions pas garder dans cette situation selon les évaluations militaires et non militaires. Nous avons été confronté à une situation où Stepanakert aurait été laissé sans défense », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon Nikol Pachinian si les opérations militaires s’étaient poursuivi, il y aurait eu une grande probabilité que les forces azéries se soient emparés de la capitale Stepanakert, des villes de Martouni, Askeran et des régions de défense avec des soldats Arméniens qui auraient été pris dans un blocus. Un effondrement total aurait eu lieu. Nikol Pachinian a affirmé que la décision avait été prise sur cette base.

Krikor Amirzayan