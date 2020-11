Ainsi, face à un pays martyr, on peut employer des séides islamistes, viser des cathédrales, tuer des civils- et l’on gagne ! Le cessez-le-feu au #HautKarabakh est un coup de force. Une Galerie des glaces façon 1870. #Erdogan et #Poutine dépècent l’#Armenie et l’Europe est muette

— Bernard-Henri Lévy (@BHL) November 10, 2020