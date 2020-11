Téhéran demande le départ des « combattants étrangers »

L’Iran a salué mardi l’accord de cessez-le-feu conclu la veille au Nagorny Karabakh et a redit son exigence de voir partir « tous les combattants étrangers » de cette région proche de sa frontière. « L’Iran accueille favorablement l’accord entre la République d’Azerbaïdjan, la République d’Arménie et la Fédération de Russie ayant conduit au cessez-le-feu », indique un communiqué des Affaires étrangères iraniennes. Téhéran espère que cette trêve « débouchera sur des mesures définitives permettant l’établissement d’une paix durable au Caucase de façon à faire advenir le calme et la prospérité pour les (...)