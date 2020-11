Le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé mardi un message à son homologue américain Donald Trump pour le remercier de sa « chaleureuse amitié », peu après avoir adressé ses félicitations au vainqueur de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, le démocrate Joe Biden. « Je vous remercie pour votre vision sincère et déterminée qui a permis le développement des relations entre la Turquie et les Etats-Unis » et « pour votre chaleureuse amitié », a écrit M. Erdogan dans ce message publié par la présidence turque. Dans ce message, le président turc évite soigneusement d’évoquer la défaite électorale de (...)